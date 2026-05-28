El Barça le roba un fichaje a Mateu Alemany

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid vuelven a coincidir en el mercado de fichajes. En esta ocasión, ambos clubes tienen en el punto de mira a Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City que apunta a cambiar de equipo este verano tras varios años siendo una de las piezas clave del conjunto inglés.

El futbolista portugués llevaba tiempo en la órbita del Atlético, que había avanzado de manera importante en los contactos para intentar convencerle de unirse al proyecto de Diego Simeone. Desde el Metropolitano consideran que Bernardo encajaría perfectamente por su calidad técnica, experiencia internacional y capacidad para actuar en varias posiciones del centro del campo y del ataque.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City / BBC Sport

Sin embargo, el escenario ha cambiado en las últimas horas debido a la irrupción del Barça. El club azulgrana sigue buscando reforzar su plantilla con jugadores de primer nivel y considera que la situación contractual del internacional portugués representa una oportunidad de mercado muy interesante. Según diferentes informaciones, Bernardo Silva priorizaría vestir la camiseta azulgrana tras abandonar el Manchester City este verano.

Uno de los factores que más favorece al Barcelona es que el centrocampista termina contrato el próximo 30 de junio, lo que permitiría incorporarlo sin necesidad de pagar traspaso. Esa situación convierte la operación en mucho más accesible económicamente para el club catalán, que continúa condicionado por el límite salarial y las normas del fair play financiero.

Futbolista diferencial

En el Barça consideran que Bernardo Silva aportaría experiencia, visión de juego y versatilidad al proyecto de Hansi Flick. Además, el portugués es un futbolista que gusta desde hace años en la dirección deportiva azulgrana y su nombre ya estuvo relacionado con el Camp Nou en anteriores mercados de fichajes.

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Mientras tanto, el Atlético sigue atento a la situación y no da por perdida la operación. Simeone considera prioritario incorporar talento ofensivo y experiencia para seguir compitiendo con los grandes clubes europeos, aunque la preferencia del jugador por el Barcelona podría terminar siendo decisiva en el desenlace de las negociaciones.