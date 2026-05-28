DAZN emitirá todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

Cada vez queda menos para que arranque el Mundial 2026, el torneo más grande de la historia del fútbol. Durante más de un mes, las mejores selecciones pelearán por levantar la Copa del Mundo en un campeonato histórico que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Y si hay una pregunta que se repite entre los aficionados es: dónde ver todo el Mundial 2026 en directo y sin gastar de más.

La respuesta es DAZN, que ofrecerá los 104 encuentros del torneo, desde la fase de grupos que da el pistoletazo de salida el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica hasta la gran final del 19 de julio. Si no quieres perderte nada y disfrutar desde la primera jornada de todos los partidos, suscríbete en menos de un minuto en DAZN.

Dónde ver el Mundial 2026

Dónde ver el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis / DAZN

Como ya te venimos avisando la mejor opción para hacerlo es DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, incluirá todos los encuentros del torneo más grande de la historia con 48 selecciones, que se jugarán en 16 ciudades diferentes repartidas entre los tres países anfitriones y todo ello al mejor precio.

Si eres de los que ya están suscritos puedes añadir el Mundial con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde primera hora. Para seguir el Mundial en DAZN será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles. Si aún no lo estás date prisa y registrate aquí que te contamos cómo hacerlo de la manera más económica.

Disfruta del Mundial 2026 gratis gracias a la nueva propuesta de DAZN

Disfruta del Mundial 2026 gratis gracias a la nueva propuesta de DAZN / Freepik

La nueva propuesta de DAZN está pensada para quienes quieren tener todo el deporte en un mismo sitio y ahorrar frente a otras opciones. La plataforma reunirá el Mundial 2026 y las principales ligas europeas en un mismo lugar, permitiendo disfrutar de cientos de partidos sin necesidad de cambiar de servidor. ¿Qué vas a poder disfrutar gracias a esta nueva propuesta? Te lo contamos para que no seas el último en enterarte.

LaLiga: 5 partidos en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto de todas las jornadas

5 partidos en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto de todas las jornadas Toda LaLiga Hypermotion Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F

Toda la Formula 1®, MotoGP™

NBA: 180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta

180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta Todas las competiciones acb: Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa

Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa NFL: 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time. Todo en español. También RedZone en inglés

Además de emitir todas estas competiciones también lo hará con los 104 partidos del Mundial, y todo ello con una propuesta en la que su punto fuerte es el precio. DAZN quiere ponérselo fácil a los aficionados con diferentes opciones de suscripción adaptadas a cada usuario. Por un lado, por sólo 9,99 euros al mes podrán disfrutar de todo el deporte, y para quienes buscan la opción más completa, DAZN ofrece el plan anual de 109,99 euros que incluye, además, el Mundial 2026 sin coste adicional. Una oferta pensada para quienes quieren tener todo el deporte en un solo lugar.

Pero la experiencia va mucho más allá de los partidos. DAZN apuesta por retransmisiones en directo y bajo demanda, programas previos, análisis diarios, entrevistas y nuevas funciones pensadas para disfrutar del fútbol de una forma diferente. Además del Mundial, la suscripción permite acceder al resto de competiciones deportivas durante toda la temporada.

Cómo ver los partidos de España en el Mundial 2026

Después de conocer la lista de los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la selección española en el Mundial 2026 la pregunta es: ¿Cuándo juega España y dónde se puede ver?

Al conjunto de Luis De La Fuente le toca disputar la primera fase el 15, 21 y 28 de junio, fechas en las que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, respectivamente.

Jornada 1

Martes 15 de junio de 2026 – España vs Cabo Verde – 18:00 – Estadio Atlanta

Jornada 2

Lunes 21 de junio de 2026 – España vs Arabia Saudita – 18:00 – Estadio Atlanta

Jornada 3

Sábado 26 de junio de 2026 – Uruguay vs España – 2:00 – Estadio Guadalajara

Para ver los partidos de la fase de grupos y a los posibles rivales de las eliminatorias finales la mejor opción es DAZN, dónde vas a poder vivirlo todo de primera mano y a un precio difícil de igualar. Por solo 19,99 euros puedes disfrutar de todo el Mundial 2026, y si prefieres ahorrar suscríbete al nuevo plan anual y lo tendrás incluido.

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