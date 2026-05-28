La enésima 'palanca' del Barça para poder fichar a Anthony Gordon

El FC Barcelona sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Anthony Gordon. El extremo del Newcastle United gusta mucho en la dirección deportiva azulgrana, aunque su elevado precio obliga al club a buscar fórmulas para abaratar la operación.

Ante esta situación, el Barça estudia incluir futbolistas en la negociación para reducir el coste económico del fichaje. Entre los nombres que aparecen sobre la mesa destacan Abde y Jan Virgili, dos jugadores que podrían entrar en la operación como parte del acuerdo con el conjunto inglés.

Anthony Gordon celebra un gol con Dan Burn en el duelo entre el Newcastle y el Tottenham Hotspur. / AGENCIAS

Dos alternativas de LALIGA

Abde, actualmente en el Real Betis, sigue siendo un futbolista muy valorado por el club azulgrana debido a su desequilibrio y velocidad en ataque. Aunque el Barça ya ingresó dinero con su salida, mantiene ciertos derechos sobre el jugador y considera que podría ser una pieza interesante para convencer al Newcastle dentro de las conversaciones por Gordon.

Por otro lado, Jan Virgili aparece como una de las jóvenes promesas de la cantera azulgrana con mayor proyección. El delantero ha llamado la atención por su evolución en categorías inferiores y en Inglaterra ven con buenos ojos la posibilidad de incorporar talento joven con margen de crecimiento. El Barça contempla que su inclusión en la negociación podría ayudar a rebajar considerablemente el precio final de Anthony Gordon.

El futbolista inglés encaja perfectamente en el perfil ofensivo que busca el club catalán. Su capacidad para jugar por ambas bandas, la intensidad en la presión y su velocidad son aspectos muy valorados por la secretaría técnica azulgrana, que considera que podría adaptarse bien al estilo de juego del equipo.

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Sin embargo, la situación económica del Barcelona continúa condicionando cualquier gran movimiento en el mercado. Por ello, desde el club trabajan en operaciones imaginativas que permitan reforzar la plantilla sin realizar un desembolso excesivo. La posibilidad de introducir jugadores en la negociación aparece como una de las principales alternativas para intentar acercar posturas con el Newcastle y hacer viable la llegada de Gordon durante este verano.