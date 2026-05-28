Enrique Riquelme carga duramente contra la Real Madrid TV de Florentino Pérez

La gestión de Real Madrid TV vuelve a estar en el centro del debate después de las declaraciones realizadas por Enrique Riquelme, empresario y candidato a la presidencia del Real Madrid. Durante su intervención en el Partidazo de la Cadena COPE, Riquelme cuestionó tanto el rendimiento económico como el impacto mediático del canal oficial del club blanco. "Tiene un share de 0,1% o, como máximo, 0,2% en las películas. Tenemos planes para Real Madrid Televisión, y no son esos exactamente", comentó.

Según explicó, la televisión del Real Madrid maneja un presupuesto cercano a los 45 millones de euros anuales, una cantidad que considera demasiado elevada para la repercusión que obtiene actualmente. El empresario señaló que las cifras de audiencia apenas alcanzan de forma habitual el 0,1% de cuota de pantalla y que solo logran acercarse al 0,2% cuando la programación incluye películas, dejando en evidencia, a su juicio, la poca capacidad de atracción de los contenidos propios del canal.

Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid / EFE

Riquelme defendió que una entidad con la dimensión internacional del Real Madrid debería disponer de un medio audiovisual mucho más competitivo y moderno. En su opinión, Real Madrid TV tendría que convertirse en una herramienta clave para fortalecer la imagen global del club y conectar con aficionados de todo el mundo mediante contenidos más dinámicos y atractivos.

Entre las propuestas que planteó, destacó la necesidad de potenciar programas relacionados con el día a día del primer equipo, la cantera y las figuras históricas del club, además de ofrecer formatos de entretenimiento capaces de generar un mayor interés entre los seguidores. También consideró importante aprovechar mejor el enorme alcance internacional de la marca Real Madrid para aumentar la rentabilidad del canal tanto a nivel publicitario como comercial.

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Críticas a la línea editorial

El candidato a la presidencia madridista también dejó críticas hacia la línea editorial de la cadena, al considerar que en determinados momentos se ha centrado demasiado en la polémica y en los enfrentamientos relacionados con cuestiones arbitrales. Desde su punto de vista, el canal debería priorizar la información institucional y el contenido pensado para los aficionados antes que adoptar un tono excesivamente confrontativo.