Florentino Pérez, en la cuerda floja: nueva embestida de Enrique Clemente

La tensión en las elecciones a la presidencia del Real Madrid continúa aumentando después del duro intercambio de declaraciones entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El empresario y candidato opositor respondió públicamente a las palabras del actual presidente blanco, al que acusó de intentar desacreditar su candidatura mediante “difamaciones” y ataques personales.

Todo comenzó tras la presentación oficial de la candidatura de Florentino Pérez, donde el dirigente madridista vinculó a Riquelme con la etapa de Ramón Calderón y aseguró que detrás de su proyecto se encuentran personas relacionadas con uno de los periodos más polémicos de la historia reciente del club. Además, cuestionó la solvencia económica del empresario y criticó la composición de su candidatura.

Enrique Riquelme, presidente de Cox y quien se ha presentado candidato a la presidencia del Real Madrid. / AGENCIAS

La respuesta de Riquelme no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, el candidato negó tajantemente las acusaciones y defendió la legitimidad de su proyecto electoral. También aseguró que muchas de las informaciones utilizadas para cuestionar su situación financiera ya habían sido rectificadas públicamente y denunció una campaña de desprestigio impulsada desde el entorno de Florentino Pérez.

Además, Riquelme retó directamente al presidente madridista a participar en un debate televisado para confrontar ideas y explicar sus respectivos proyectos ante los socios del club. El empresario considera que el madridismo merece conocer ambas propuestas de manera transparente y defiende que unas elecciones de este nivel deberían incluir debates públicos entre candidatos, algo que no ocurre en el club desde hace muchos años.

Enrique Riquelme pide a Florentino Pérez un debate para comparar proyectos / efe

Durante su respuesta, el candidato también aprovechó para pedir explicaciones sobre determinadas operaciones relacionadas con personas cercanas al entorno presidencial, insistiendo en la necesidad de aumentar la transparencia dentro de la entidad. Según Riquelme, los socios tienen derecho a conocer “la verdad” sobre algunas decisiones estratégicas tomadas durante los últimos años.

A pesar del fuerte cruce de acusaciones, Riquelme aseguró que mantendrá una campaña centrada en propuestas y en el futuro del club, aunque el ambiente electoral ya se ha convertido en uno de los más tensos que se recuerdan en el Real Madrid en las últimas décadas. Las elecciones, previstas para el próximo 7 de junio, enfrentarán por primera vez en muchos años a Florentino Pérez con una oposición real organizada alrededor de un proyecto alternativo.

Comunicado oficial de Enrique Riquelme tras las insinuaciones de Florentino Pérez

"El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid".

"En las últimas horas, hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo. El señor Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada. De hecho, la operación a la se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares".

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club".

"Por todo ello, queremos comunicar a los socios: la candidatura está liderada por Enrique Riquelme, avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral. Cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallas de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club".

Florentino Pérez: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid / AGENCIAS

"En la etapa que menciona Florentino Pérez sobre Ramón Calderón, Enrique Riquelme, tenía 15 años. El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es el Sr. Antonio Medina, pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa Juan Mendoza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el expresidente a los 3 meses. Es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea "atacar al Real Madrid": es un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club".

"Es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial, como el señor Anas Laghari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas, vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona F.C., que merece transparencia total y explicaciones claras ante la masa social. Por todo ello, invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid".

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"Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona. En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902".