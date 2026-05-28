Fuertes críticas contra Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Las palabras de Taylor Twellman sobre la selección de Portugal national football team han generado una gran polémica en pleno camino hacia el Mundial de 2026. El exjugador estadounidense aseguró que el combinado portugués ofrece una mejor versión colectiva cuando Cristiano Ronaldo no está sobre el terreno de juego. “Para Portugal, y voy a hacer una frase fuerte aquí, este es el mejor equipo que Ronaldo ha tenido en su alrededor para Portugal en la Copa Mundial. Creo que Portugal está en su mejor estado si no juega”, comentó.

Twellman explicó que Portugal atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de su historia gracias al enorme talento que posee en prácticamente todas las líneas. Jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão o Gonçalo Ramos forman una plantilla muy completa y con múltiples variantes ofensivas. Según su análisis, el equipo gana en dinamismo y fluidez cuando no depende constantemente de la figura de Cristiano Ronaldo.

El exinternacional estadounidense también dejó claro que el debate no gira alrededor de la trayectoria o la importancia histórica de Cristiano, sino sobre el funcionamiento actual del equipo. A sus 41 años, el delantero sigue manteniendo cifras goleadoras importantes y continúa siendo el capitán de Portugal, pero cada vez son más frecuentes las opiniones que consideran que la selección necesita evolucionar hacia un modelo menos condicionado por su presencia.

Cristiano Ronaldo lesionado en un partido con el Al-Nassr / Getty Images

Las declaraciones de Twellman coinciden con un debate que lleva tiempo instalado entre aficionados y analistas portugueses. Parte de la afición considera que jugadores más móviles como Gonçalo Ramos encajan mejor en el estilo actual del equipo, especialmente por su capacidad para presionar, asociarse y liberar espacios para los extremos. Otros, sin embargo, siguen defendiendo el peso competitivo y el instinto goleador de Cristiano Ronaldo en partidos decisivos.

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Respaldo de Roberto Martínez

Mientras tanto, el seleccionador Roberto Martínez continúa respaldando públicamente a Cristiano y mantiene que sigue siendo una pieza importante dentro del vestuario y del proyecto deportivo de cara al Mundial de 2026. Aun así, desde el cuerpo técnico ya se deja entrever que Portugal prepara una gestión más medida de los minutos del delantero para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista.