Levante Fans abre lista de espera ante el crecimiento de su grada de animación

Levante Fans ha sido el motor de animación del Ciutat de València en su camino hacia la permanencia en Primera División. La grada se encargó de enganchar a todos los sectores del coliseo de Orriols y lo convirtió en un feudo inexpugnable para los rivales. Tal ha sido su nivel de atracción, que Levante Fans ha abierto una lista de espera para recolectar futuros miembros y levantinistas interesados en unirse al pulmón del Ciutat de València, según anunciaron a través de sus canales de comunicación. Aquellos que sean integrantes del fondo de 'Gol Alboraia' no es necesario que hagan el trámite, sino que esperarán a que, en unas semanas, se inicie la campaña de abonados para proceder a sus respectivas renovaciones.

El Ciutat, clave en la salvación

El coliseo de Orriols, pese a vivir ausente de victorias durante la primera vuelta de competición, transformó la negatividad y la mala dinámica en su fuente de resurrección para vivir una de las permanencias más apoteósicas que se recuerdan en la élite del fútbol español. Ahora surge la oportunidad de tantear si la grada de animación puede contar con más incondicionales. “Lo que quería no es posible. Me llevaría a los 20.000 fuera pero no es posible. Es jugar con uno más. Los que sienten esa energía ganan en intensidad y tienen a la gente empujando. Para mí es como jugar con 12. El equipo está metido. Los jugadores lo sienten y creo que los jugadores más que yo", dijo Castro sobre el ambiente del Ciutat de València tras la victoria ante el Sevilla.