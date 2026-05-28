Nueva baja sensible en el Barça Femenino tras la salida de Alexia Putellas

La defensa Ona Batlle (Vilassar de Mar, Barcelona, 1999) dejará el Barcelona al término de la presente temporada, una vez expire su contrato el próximo 30 de junio, según ha informado este jueves el club catalán.

La futbolista catalana, que regresó al conjunto azulgrana en el verano de 2023 procedente del Manchester United, pondrá así fin a su segunda etapa en la entidad. Formada en la cantera azulgrana, donde llegó en 2011, ya había abandonado la entidad en 2017 después de proclamarse campeona de la entonces Segunda División con el Barcelona B.

A sus 26 años, Batlle cierra un ciclo de tres temporadas en las que ha contribuido a la conquista de dos títulos continentales (Bilbao 2024 y el más reciente en Oslo 2026), además de tres Ligas, tres Copas de la Reina y tres Supercopas de España.

En el conjunto azulgrana, la internacional española se ha consolidado como una de las mejores laterales de Europa, reconocimiento refrendado por su inclusión en los onces ideales de la FIFA en 2024 y 2025.

Rumbo a Londres

Aunque la dirección deportiva del club catalán le trasladó una propuesta de renovación para evitar su salida, según pudo confirmar EFE, la jugadora ha optado por emprender una nueva etapa profesional. Todo apunta a que su futuro volverá a estar en Inglaterra, concretamente en el Arsenal.

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Este miércoles, durante la victoria liguera frente a la Real Sociedad (2-1), Batlle recibió un sentido adiós en el estadio Johan Cruyff. Al ser sustituida, sus compañeras le hicieron un pasillo y la futbolista pudo despedirse de la que ha sido su afición.