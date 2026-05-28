Oficial: Míchel Sánchez se marcha del Girona
El técnico madrileño deja el club tras no conseguir la salvación
El Girona ha informado a través de sus canales de comunicación que Míchel Sánchez finaliza su etapa en Montilivi. El entrenador madrileño, después de no conseguir la salvación y descender a Segunda División tras no pasar del empate contra el Elche en la última jornada, se despide así de un club al que llegó en 2021 y donde ha vivido gestas de gran calibre: ascenso a Primera, clasificación para la Champions y cinco años en la élite que no ha podido prolonga después del batacazo del descenso. Se marcha habiendo dirigido un total de 221 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del club.
COMUNICADO OFICIAL DEL GIRONA
Míchel Sánchez no continuará en el Girona FC. La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con la que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, aficionados, dirección y todos los trabajadores del Club.
Llegado al banquillo en verano de 2021, Míchel ha sido una figura clave en el crecimiento deportivo y la consolidación del modelo de juego del Girona FC. A lo largo de sus temporadas al frente del primer equipo, ha dirigido un total de 221 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del Club. En su primera temporada, condujo al equipo a un ascenso memorable a Primera División a través del play-off, culminado en Tenerife en una noche ya histórica para el gironismo.
Bajo su dirección, el Girona FC ha vivido una de las etapas más brillantes de su trayectoria. El equipo no sólo se consolidó en LaLiga con un estilo de juego valiente y reconocible, sino que logró hitos sin precedentes, culminados con una histórica tercera posición en la temporada 2023/24 que permitió clasificarse, por primera vez, para la UEFA Champions League.
El Club también quiere reconocer la labor de los miembros de su cuerpo técnico, Salva Fúnez, David Porcel y Juan Carlos Balaguer, destacando su profesionalidad, implicación y contribución al funcionamiento diario del equipo. Los tres finalizan igualmente su vinculación. El Girona FC quiere desear a Míchel ya su staff los mayores logros tanto en el ámbito profesional como personal en el futuro.
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