Primera decisión importante del RCD Mallorca tras confirmarse su descenso a Segunda División

El Real Mallorca ya ha comenzado a planificar su futuro después del descenso a Segunda División y una de las primeras decisiones importantes pasa por la continuidad de Martín Demichelis al frente del banquillo. El técnico argentino seguirá liderando el proyecto bermellón durante las dos próximas temporadas con el objetivo de devolver al club a la máxima categoría del fútbol español.

Martín Demichelis. / EFE

Pese a no conseguir la permanencia, dentro del Mallorca existe una valoración positiva del trabajo realizado por Demichelis desde su llegada en febrero. El entrenador asumió el cargo en un momento muy delicado para el equipo y logró mejorar notablemente el rendimiento competitivo del grupo en las últimas jornadas de Liga, aunque finalmente no fue suficiente para evitar el descenso.

Desde hace semanas, el técnico argentino ya había dejado clara su intención de continuar en la isla independientemente de la categoría en la que jugara el equipo. Demichelis aseguró públicamente sentirse cómodo en el club y convencido de poder liderar una reconstrucción deportiva que permita al Mallorca pelear por el ascenso cuanto antes. “Me quiero quedar aquí, soy feliz, quiero trabajar una temporada completa”, aseguró tras caer ante el Levante.

La continuidad del entrenador representa además el primer gran paso dentro de la nueva planificación deportiva del club. La dirección deportiva considera importante mantener cierta estabilidad institucional y deportiva tras una temporada muy complicada, marcada por la irregularidad y la presión constante por evitar el descenso.

Las llaves del proyecto

Demichelis también pretende tener un papel importante en la confección de la plantilla para la próxima campaña. Según varias informaciones, el técnico quiere participar activamente en las decisiones relacionadas con fichajes, salidas y planificación deportiva junto a la dirección deportiva encabezada por Pablo Ortells.

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Ahora, el gran reto del Mallorca será construir un equipo competitivo capaz de luchar por regresar rápidamente a Primera División. La entidad balear afronta un verano clave, en el que podría producirse la salida de algunos futbolistas importantes tras el descenso, mientras el club trabaja para iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Martín Demichelis.