Se calienta la salida de Muriqi del Mallorca

El futuro de Vedat Muriqi apunta lejos del Real Mallorca. El delantero kosovar abandonará el club bermellón este verano después de completar una de las mejores temporadas de su carrera, en la que firmó 23 goles y se quedó a solo dos tantos del máximo goleador de LaLiga, Kylian Mbappé. Desde Turquía aseguran que el atacante podría regresar al Fenerbahçe, equipo en el que ya militó durante la campaña 2019/20 antes de dar el salto al fútbol italiano y posteriormente aterrizar en Mallorca.

12/04/2026 Vedat Muriqi, Mallorca - Rayo. El delantero kosovar, a dos goles del Pichichi, tumbó al Rayo en una zona roja que no puede con el Oviedo El Betis empató con Osasuna sin daño excesivo en la tabla DEPORTES LALIGA / LALIGA / Europa Press

El interés del conjunto turco estaría relacionado directamente con Aziz Yildirim, candidato a la presidencia del club de Estambul, que considera el regreso de Muriqi como una de las grandes operaciones para reforzar su proyecto deportivo. El rendimiento del delantero durante esta temporada ha despertado el interés de varios equipos europeos, aunque en Turquía creen que el Fenerbahçe podría tener ventaja gracias al buen recuerdo que dejó el futbolista durante su anterior etapa en el club. Su potencia física, capacidad goleadora y liderazgo ofensivo le han convertido en uno de los atacantes más cotizados del mercado.

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Venta casi necesaria

Por parte del Mallorca, la posible venta no se vería con malos ojos siempre que la oferta alcance las pretensiones económicas del club balear. La entidad bermellona estaría dispuesta a negociar su salida por una cantidad cercana a los 18 millones de euros, una cifra que permitiría obtener una importante plusvalía y ayudaría a equilibrar la planificación deportiva y financiera del próximo curso. Ahora habrá que esperar a los próximos movimientos del Fenerbahçe y a la evolución de las elecciones en el club turco para comprobar si el regreso de Muriqi termina convirtiéndose en una realidad durante el mercado de verano.