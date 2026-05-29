El amigo valenciano de Mosquera que ha hecho historia en el fútbol portugués

La historia del Torreense es posiblemente la gran hazaña del fútbol esta temporada. El conjunto portugués que milita en Segunda División, ganó la Copa de Portugal y disputará la Europa League la próxima campaña, una historia sin precedentes en tierras portuguesas. En dicho equipo juega el delantero colombiano nacido en Alicante Luis Quintero, el ariete de 21 años ha pasado por las canteras de Elche y Villarreal.

El también hispano-colombiano nacido en tierras alicantinas Christian Mosquera guarda cierta relación con Luis Quintero, como bien afirma el propio Quintero, Mosquera y él se han enfrentado "toda la vida".

Cristhian Mosquera, durante la concentración con España / RFEF

Los derbis de la Comunitat

Su rivalidad comenzó con el derbi alicantino, Luis Quintero militaba en el Elche y Mosquera en el Hércules, aunque se volverían a ver envueltos en otro derbi, pues Mosquera firmó por el Valencia y Quintero por el Villarreal.

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Pese a que nunca han compartido equipo ambos futbolistas se tienen una gran estima, el propio Luis afirma que se alegra mucho por los logros de Mosquera: "Hoy en día le va superbién y estoy supercontento por él".