La mofa del Atlético de Madrid al FC Barcelona sobre el supuesto intento de fichaje de Julián Álvarez

La tensión entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el supuesto interés azulgrana en Julián Álvarez continúa creciendo. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible fichaje del delantero argentino por el conjunto catalán han ido aumentando de forma considerable, alimentados por distintas informaciones procedentes de medios nacionales e internacionales. Según el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona habría trasladado una propuesta cercana a los 100 millones de euros para intentar convencer al club rojiblanco de abrir una negociación por una de sus grandes estrellas.

El Barça sueña con Julián Álvarez

Julián Álvarez se ha consolidado como uno de los futbolistas más cotizados del panorama internacional. La ‘Araña’, campeón del mundo con Argentina y referente ofensivo del Atlético, lleva tiempo en la agenda del FC Barcelona, que busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Diversas informaciones apuntan a que el delantero vería con buenos ojos un cambio de aires este verano y que priorizaría jugar en el Camp Nou por delante de otros gigantes europeos como el Paris Saint-Germain o el Arsenal.

BARCELONA, 08/04/2026.- El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), disputa el balón ante el defensa francés del FC Barcelona, Jules Koundé, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta. / Enric Fontcuberta / EFE

Sin embargo, desde el Atlético de Madrid han reaccionado con enorme contundencia. Fuentes del club consultadas por el diario AS negaron tajantemente cualquier posibilidad de salida del futbolista. “No está en venta”, aseguraron desde la entidad madrileña. Además, insistieron en que “el club no ha recibido ninguna oferta por el futbolista ni ha existido ninguna reunión”.

El Atlético estalla contra las informaciones

El malestar en el Metropolitano va mucho más allá de los rumores de mercado. Desde el Atlético consideran que en los últimos meses se han difundido numerosas informaciones falsas o exageradas relacionadas con el futuro del delantero argentino. Según AS, fuentes rojiblancas aseguran estar “cansadas” y “hartas de meses y meses de mentiras, medias verdades o invención de noticias”.

Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

Entre esas publicaciones, el club señala supuestas compras de viviendas en Barcelona o preguntas insistentes a futbolistas de la plantilla sobre el futuro de Julián Álvarez. Incluso llegaron a deslizar una dura crítica hacia el Barça: “El Barcelona en todo este asunto de Julián está manteniendo una actitud de equipo pequeño”, señalaron desde el entorno rojiblanco.

La burla viral del Atlético en redes sociales

La situación explotó definitivamente este mediodía, cuando el Atlético de Madrid publicó un enigmático mensaje en su cuenta oficial de X anunciando un comunicado “sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”. El mensaje disparó las especulaciones entre los aficionados, que esperaban una respuesta oficial sobre el caso Julián Álvarez.

Horas más tarde llegó la sorpresa. El club colchonero publicó un segundo mensaje cargado de ironía y claramente dirigido al FC Barcelona. “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, escribió la entidad rojiblanca.

La publicación iba acompañada de una imagen realizada con IA de Lamine Yamal vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, un gesto interpretado como una clara burla hacia el club azulgrana y hacia los constantes rumores sobre fichajes cruzados entre ambas entidades.

En un nuevo giro cargado de ironía, el Atlético de Madrid volvió a recurrir a sus redes sociales para lanzar un segundo mensaje en clave de burla, esta vez incorporando al FC Barcelona y al centrocampista Pedri en la supuesta negociación ficticia. Bajo el ya habitual “HERE WE GO!”, el club rojiblanco afirmó que, tras un “problema logístico” en su primera oferta, habían decidido mejorar la propuesta: “Se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que ampliamos la oferta con 6 entradas para el del domingo”. El mensaje, claramente satírico, volvió a generar revuelo entre los aficionados y elevó aún más el tono humorístico (y provocador) del intercambio entre ambas entidades.

En una tercera publicación que mantuvo el tono claramente sarcástico, el Atlético de Madrid continuó la serie de mensajes ficticios relacionados con el FC Barcelona, esta vez mencionando al extremo Raphinha en una supuesta operación de intercambio. Bajo el ya recurrente “HERE WE GO!”, el club rojiblanco elevó aún más el nivel de ironía al anunciar una “oferta irrechazable” en la que el jugador llegaría cedido por una temporada, a cambio de la cesión de “Tom Ford y Smith sin opción de compra”. El mensaje, de evidente carácter humorístico, volvió a viralizarse rápidamente en redes sociales y añadió un nuevo capítulo a la escalada de bromas entre ambas entidades.

Una rivalidad institucional cada vez más caliente

El cruce de declaraciones y mensajes en redes evidencia que la relación entre Atlético de Madrid y FC Barcelona atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El caso Julián Álvarez no solo ha abierto un nuevo frente deportivo, sino también institucional y mediático.

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Lucía Feijoo Viera

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