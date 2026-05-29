Tim Payne, el fenómeno viral mundialista del momento
El lateral derecho neozelandés pasó de 4.715 seguidores a 1.5 millones tras una campaña viral en redes
El Mundial 2026 aún no ha empezado y ya nos ha dejado una de las historias más curiosas del año. Hace penas unos días el futbolista neozelandés Tim Payne, era un completo desconocido para el público general.
El lateral derecho del Wellington Phoenix tiene 32 años y ha pasado la mayoría de su carrera profesional en la liga neozelandesa, hasta aquí nada hacía parecer que su nombre iba a ser uno de los más sonados a escasos días de la cita mundialista.
Todo cambió el pasado martes cuando un influencer argentino, Valen Scarsini, publicaba un vídeo con la siguiente pregunta: ¿Y si hacemos protagonista al futbolista menos conocido del Mundial? La idea del vídeo era hacer protagonista al jugador con menos seguidores, el "afortunado" fue Tim Payne, que en ese momento contaba con 4.751 seguidores en Instagram, una vez publicado el vídeo la gente reaccionó con mensajes de apoyo al jugador neozelandés que en estos momentos ya cuenta con 1.5 millones de seguidores, siendo el fenómeno viral del momento.
El propio Payne reaccionó dirigiéndose directamente a Valen Scarsini "Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban tan activas y encontré tu publicación, amigo", admitía el futbolista neozelandés, que también agradecía a sus nuevos fans el apoyo que estaba recibiendo.
Debut mundialista
La selección de Nueva Zelanda debuta el próximo 16 de junio ante Irán, un duelo marcado por el fenómeno viral de Tim Payne, el lateral tendrá puesta la mirada de millones de aficionados debido a este curioso reto viral.
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