Unai Emery: "Mis charlas con Guardiola han sido oro"

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, ha desvelado algunos de los detalles más personales de su relación con varios entrenadores de élite de la Premier League, especialmente con Pep Guardiola, al que definió como "el mayor exponente de la genialidad en el fútbol". El entrenador vasco, que dirigió al Valencia CF entre 2008 y 2012, es hoy uno de los técnicos más respetados del campeonato inglés, aseguró que cada intercambio de ideas con el expreparador del Manchester City supone un aprendizaje constante. Recientemente, sus 'villanos' han levantado la UEFA Europa League, la quinta en el palmarés del entrenador español.

"Cada conversación que tengo con Guardiola para mí es oro, me encanta hablar con Guardiola porque es el mayor exponente de la genialidad en el fútbol", afirmó Emery en Premier Corner by Guinness 0,0, el espacio de entrevistas de DAZN centrado en el fútbol inglés.

El entrenador de Hondarribia explicó que también ha compartido reflexiones futbolísticas con otros técnicos españoles como Andoni Iraola, actualmente en el Bournemouth. "Con Iraola también pude compartir una conversación diferente, sobre cómo sentíamos el fútbol", comentó.

Más allá de los entrenadores españoles, Emery destacó la riqueza táctica y cultural que existe actualmente en la Premier League, una competición en la que conviven preparadores de múltiples nacionalidades y estilos. "Tengo mucho respeto por los ingleses y también por entrenadores de otras nacionalidades. Moyes (Everton) está haciendo un trabajo fantástico, también Slot en el Liverpool... Hay diversidad en cuanto a entrenadores y también es interesante poder tener conversaciones y conocer diferentes puntos de vista del fútbol", señaló.

"Me gustaría tener una conversación con Arteta"

El técnico del Aston Villa también aclaró el pequeño desencuentro que tuvo recientemente con Mikel Arteta tras la derrota de los ‘villanos’ ante el Arsenal. "Yo le quise saludar muy rápido y él saludó a los técnicos, y entonces yo me fui y se malinterpretó aquello", explicó. Pese a ello, dejó claro el respeto que siente por el entrenador ‘gunner’. "Me gustaría compartir con Arteta una conversación porque creo que está aportando mucho al fútbol y como entrenador", añadió.

De Old Trafford a la Premier: el recuerdo de Ferguson

Emery también echó la vista atrás para recordar uno de los momentos que más le marcaron en sus primeros años en la élite europea: sus encuentros con Sir Alex Ferguson durante su etapa al frente del Valencia CF en la Liga de Campeones de 2009.

Redacción SD

"Conocí a Ferguson en el 2009, jugando Champions con el Valencia ante el Manchester United; perdimos en casa 0-1 y empatamos 1-1 en Old Trafford. Ferguson siempre fue muy cariñoso conmigo, muy atento. Me ofreció un vino y lo tomé en Old Trafford", relató.

El técnico reconoció, sin embargo, que el ritmo actual del fútbol dificulta mucho más esas conversaciones pausadas entre entrenadores que antes eran habituales. "La cosa ha cambiado mucho", admitió. "El fútbol va con tanta velocidad que termina un partido y normalmente ya estás analizando lo que tienes después de ese partido".

Pese a ello, Emery sí mantiene un contacto frecuente con Guardiola, especialmente tras los enfrentamientos recientes entre Aston Villa y Manchester City. "Después de los últimos partidos que hemos jugado, hemos tenido conversaciones de 10 o 15 minutos muy productivas sobre lo que entiende él y lo que puedo entender de lo que hay que hacer para hacernos un camino aquí en la Premier League", argumentó.

¿De qué hablaba con Guardiola?

El entrenador español detalló además algunos de los temas que aborda junto al técnico catalán: "Hablamos de las dificultades de la Premier, de cómo ganarnos el respeto, y de cómo trabajo yo para hacerme un nombre, un hueco, y para ser capaz de disfrutar con la pasión del fútbol que se vive aquí en Inglaterra".

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Finalmente, Emery insistió en que intenta mantener siempre una relación cordial con el resto de técnicos pese a la enorme competitividad del campeonato inglés. "Competimos, y competir es antes, durante y después de los partidos. Tenemos muy buena relación y siempre mucho respeto con los entrenadores", concluyó.