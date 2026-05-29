Valencia CF - Villarreal CF con llenazo en el Puchades: Dos escudos, 90 minutos y solo un ascenso a la Liga F

El Valencia CF y el Villarreal CF están a noventa minutos del ansiado ascenso a la Liga F, la máxima categoría del fútbol español femenino. El Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna acoge esta tarde (18:00) la vuelta de la final del playoff por el ascenso después del empate (0-0) de la ida en tierras groguetas. Al conjunto valencianista le vale el empate por la mejor clasificación en la liga regular.

El Valencia (terceras en la fase regular con 46 puntos) accedió a la final tras vencer en la vuelta de semifinales al CD Alba Fundación Femenino por 4-3 con goles de Marcano, Marina, Mascarell y Yasmin. Por su parte, el Villarreal de Jordi Ferriols (sextas en la fase regular con 38 puntos) llega a la final por el ascenso después de eliminar en semifinales a Osasuna. Las amarillas se impusieron al conjunto rojillo (3-1) en casa gracias a los tantos de Sara Medina, María Macías y Aixa Salvador. Por su parte,

Los dos equipos tienen argumentos para creer en el victoria. El conjunto blanquinegro reúne 16 porterías a cero en esta campaña, con dos de ellas en los playoffs de ascenso. La defensa del equipo blanquinegro ha sido la segunda mejor del campeonato, tan solo detrás de las ascendidas (Deportivo Alavés Gloriosas). Las groguetas llegan al Puchades con su gran amenaza ofensiva: Aixa. La delantera de La Plana acumula 14 goles en la presente temporada.

Ruedas de prensa

"Intentamos encararlo de la manera más natural posible dentro de un contexto emocionalmente fuerte", decía Mikel Crespo en la previa. "Hemos hecho un trabajo muy grande durante todo el año. A nivel de fútbol no han de demostrarnos nada, sino que noten todo el apoyo y la ambición del cuerpo técnico por soñar con subir a Primera", apuntaba Jordi Ferriols.

Lleno en la grada

El fútbol está asegurado y el ambiente también. El Puchades presentará un ambiente de lleno absoluto. El Valencia anunció a mitad de semana que todas las localidades están agotadas. El club también hizo un llamamiento especial a su afición para teñir de blanco las gradas y acompañar al equipo en una tarde histórica. La apertura de puertas del estadio a las 16:30.

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Cinco antecedentes

En la presente temporada, ambos equipos ya han jugado cuatro encuentros: el Villarreal CF se llevó el III Trofeo TM (0-1; agosto 2025); el Valencia CF venció en la Copa de la Reina (1-3; septiembre 2025) y en la jornada 10 (1-0; noviembre 2025); y en la jornada 21 (marzo 2026) el resultado en Villarreal CF fue 2-2. La ida de la final acabó (0-0) sin goles.