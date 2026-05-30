La encrucijada de Raúl Albiol

Raúl Albiol comunica a través de sus redes sociales que no formará parte de la plantilla del Pisa la próxima temporada. "Ha sido una temporada difícil y las cosas no han salido como esperaba, pero quiero agradecer al Pisa, a mis compañeros y a la afición el trato recibido durante este año. ¡Gracias por todo! Forza Pisa", publicó Albiol. El central español ha disputado 8 partidos esta temporada con el conjunto italiano que ha descendido a Serie B.

El final de su carrera como futbolista parece cada vez más cerca, el central ex de Valencia, Villarreal, Nápoles y Madrid entre otros, tendrá que decidir en los próximos días si continúa jugando al fútbol o da el salto a los banquillos.

Los banquillos en el horizonte

El central campeón del mundo con España en 2010, tiene claro que una vez finalice la carrera como futbolista, su futuro está en los banquillos, pues el central de Vilamarxant ya cuenta con el título que le habilita para ejercer de técnico, por lo tanto, podríamos decir que en los últimos años, Albiol ya miraba de reojo la opción de convertirse en entrenador.

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A lo largo de su extensa trayectoria Raúl Albiol ha contado con grandes entrenadores como Luis Aragonés, Del Bosque, Rafa Benítez, Emery, Mourinho y Pellegrini entre otros, una larga lista de técnicos de la que seguro que Albiol toma nota.