La final de la Champions entre el PSG y el Arsenal: el más goleador contra el menos goleado

La 71º final de la Copa de Europa se disputa por primera vez en Budapest, tal vez el estadio más emblemático porque honra al único futbolista que ha marcado un póquer de goles en una final: Ferenc Puskas le endosó cuatro tantos al Eintracht Frankfurt con el Real Madrid en 1960 (7-3).

En la banda del Puskas Arena se saludaran un asturiano y un vasco que se conocieron en Barcelona y que se reencuentran con dos propuestas que en su génesis se parecían –bebieron de la misma fuente del Camp Nou– y cuyos caminos divergieron hasta el reencuentro entre el campeón y el aspirante.

Mikel Arteta, el exentrenador francés Luis Fernández y Gabriel Heinze, segundo entrenador del Arsenal. / NICOLAS TUCAT / AFP

De la final al Mundial

El París Saint Germain repite su clasificación para la final con el honor de ser el máximo goleador de la competición, con 44 tantos en 16 partidos (a uno del récord absoluto del Barça de Louis van Gaal que llegó a la semifinal del torneo de 1999-2000.

El Arsenal de Mikel Arteta ha volado a Hungría con la seguridad que le confiere ser la mejor defensa de Europa: seis goles encajados en 14 partidos, con nueve porterías a cero. La que ha defendido David Raya, uno de los 30 futbolistas internacionales que estará en la final y acto seguido se incorporará a su selección para preparar el Mundial. Sus compañeros Mikel Merino y Martín Zubimendi y su rival Fabián Ruiz son los otros representantes españoles a los que esperan en Las Rozas.

El portero David Raya y el defensa Jurrien Timber, en la sesión de entrenamiento del Arsenal en el césped del Puskas Arena. / INA FASSBENDER / AFP

Dos caminos

"Más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito", analizaba Luis Enrique. "Ellos también marcan muchos goles y nosotros también defendemos bien", destacó Luis Enrique, que en su segunda campaña ha regenerado la imagen del PSG. No tanto por los éxitos cosechados –campeón de todo en Francia, como hacían sus predecesores- sino por el espíritu que transmite el equipo. La propuesta ofensiva que ya propugnaba en el Barça, dotado entonces de una delantera formada por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, se canaliza ahora a través de un juego mucho más colectivo y solidario.

Cuando aterrizó en París, el técnico asturiano pudo haber retenido a Messi y Neymar, también a Kylian Mbappé, y prescindió de ellos, sin que el poderío del PSG haya mermado, al contrario. Los datos y la repetición de la final lo corroboran. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, con mucha menos fama y pedigrí, han llegado más lejos. A la segunda final de la Champions seguida con la opción de desempatar con el Olympique Marsella, el primer club francés que se coronó campeón de Europa. Sucedió en 1993.

Ousmane Dembélé y João Neves, en el entrenamiento del PSG. / NICOLAS TUCAT / AFP

El Arsenal no aspiraba al título desde 2006, cuando sumcubió en la final ante el Barça en París. Este año se ha sacudido de encima el estigma de perdedor que se le estaba adhiriendo después de quedar segundo tres años seguidos en la Premier. La de 2004 era el último título mayor conquistado. "Cuando pruebas la sensación de levantar un trofeo, quieres repetirla", confesaba Martin Odegaard, el capitán gunner.

El Arsenal se presenta en Budapest con la posibilidad de ligar el doblete y poder tutear al Liverpool, Manchester United y Manchester City. Arteta tiene en sus filas a tres jugadores que ya han sido campeones de Europa, pero con el Chelsea en 2021: el meta Kepa Arrizabalaga y los delanteros Nani Madueke y Kai Havertz, el único que jugó la final y autor del gol que derrotó al City.

"Luis Enrique fue una referencia para mí desde que era un jugador. Y ahora como entrenador es una inspiración porque puedes ver su huella y la identidad que tiene el equipo" Mikel Arteta — Entrenador del Arsenal

El centrocampista del Arsenal Declan Rice conversa con Thierry Henry, el excapitán del equipo en al final perdida de 2006. / NICOLAS TUCAT / AFP

Sin presión

"La presión ha desaparecido", confesó Odegaard, de las sensaciones en el vestuario tras celebrar la Premier. "Tenemos que aprovechar esta buena energía y experiencia", añadió el futbolista noruego, el segundo más antiguo de la plantilla. Le antecede el extremo Bukayo Saka, canterano que debutó con 17 años en 2018.

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"Luis Enrique fue una referencia para mí desde que era un jugador. Y ahora como entrenador es una inspiración porque puedes ver su huella y la identidad que tiene el equipo", aseguró Arteta, que ha visto algo diferente en sus hombres desde que alzaron la Premier. "Veo que quieren más. Porque saben cómo se sienten y ahora quieren sentirlo muchas veces más", explicó.

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