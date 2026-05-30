Muriqi ya tiene un acuerdo con su próximo club

Vedat Muriqi ha sido una de las historias de La Liga, el delantero internacional con Kosovo ha firmado su mejor temporada en lo que a registros goleadores se refiere, el kosovar ha anotado 23 dianas situándose como el segundo máximo goleador de La Liga solo por detrás de Kylian Mbappé.

Pese a sus grandes números anotadores, el RCD Mallorca no ha podido salvar la categoría. En la última jornada el club balear firmó un sorprendente descenso a la Liga Hypermotion. Tras el descenso, varios clubes se han interesado en la situación de Vedat Muriqi, ya que su temporada no ha pasado precisamente desapercibida.

Destino Turquía

El periodista Nicolò Schira confirma que Vedat Muriqui ya tiene un acuerdo con el Fenerbahçe, club en el que ya militó durante la temporada 19/20. El conjunto turco ya intentó incorporar al kosovar en este mercado de invierno, pero el club balear cerro las puertas de salida a su referencia ofensiva. A falta de acuerdo entre Fenerbahçe y Mallorca, Muriqi y el Fenerbahçe ya han acordado los términos y condiciones personales del contrato hasta 2029.

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La venta de Muriqi podría oficializarse en los próximos días, el traspaso dejaría en las arcas del Mallorca entorno a 15 millones de euros, dinero que tendrán que invertir en mejorar la plantilla para volver a Primera División.