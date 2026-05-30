El ‘Spanish Servette’ conquista Suiza: doblete histórico con sello valenciano

El Servette FC ha firmado una temporada histórica en el fútbol suizo al conquistar tanto la Copa Suiza como la Women’s Super League. Un dominio absoluto que ha tenido un denominador común: la fuerte presencia española en la plantilla, con especial protagonismo de las exjugadoras del Valencia CF, Enith Salón y Asun Martínez, piezas clave en la consolidación del llamado “Spanish Servette”, un proyecto que ha transformado al conjunto ginebrés en la referencia del país.

Un proyecto con acento español: la construcción del ‘Spanish Servette’

El éxito del Servette FC femenino no es casualidad. Detrás de los títulos hay un modelo deportivo que ha apostado de forma decidida por el talento español en los últimos años. Bajo la dirección deportiva de Marta Peiró, el club ha construido una identidad competitiva basada en el orden táctico, la técnica y la adaptación rápida de futbolistas jóvenes con proyección.

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En este contexto nace el conocido “Spanish Servette”, un bloque en el que varias jugadoras españolas han asumido roles decisivos. La influencia no se limita al césped: también se extiende a la planificación deportiva, la captación y el estilo de juego. El resultado ha sido un equipo dominante en Suiza, capaz de competir con regularidad y de imponer su estilo tanto en la liga como en la Copa.

Enith Salón, el muro del Servette: seguridad, récords y regreso a la élite

Uno de los grandes nombres propios de la temporada es el de Enith Salón. Procedente del Valencia CF, la guardameta ha vivido una explosión deportiva en Suiza que la ha convertido en una de las porteras más determinantes del campeonato.

La valenciana enith Salón celebra el título junto a sus compañeras / Servette

Sus cifras son contundentes: 17 porterías a cero en 20 partidos disputados, un registro que refleja su regularidad y su impacto en el rendimiento defensivo del equipo. Su seguridad bajo palos, su capacidad de liderazgo y su madurez en momentos clave han sido fundamentales para sostener al Servette en los tramos decisivos de la temporada.

Este rendimiento le ha permitido regresar a la selección española, consolidando su crecimiento en una liga donde ha pasado de promesa a realidad contrastada. En un equipo dominante, Enith ha sido la garantía de equilibrio. Sin embargo, se ha sumado una circunstancia determinante: no pudo estar disponible en el encuentro decisivo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado, una lesión de larga duración que frenó su participación en el cierre de la campaña.

Enith Salón en un entrenamiento de 'La Roja' / SEFutbolFem

Asun Martínez, desequilibrio y desborde en la banda izquierda

En el apartado ofensivo, otra exvalencianista ha brillado con luz propia: Asun Martínez. Su adaptación al fútbol suizo ha sido inmediata, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema ofensivo del conjunto ginebrés.

Asun Martínez y Cristina Librán celebran el triunfo del Servette FC / Servette FC

Actuando principalmente en la banda izquierda, Asun ha aportado desborde, pausa y capacidad de asociación en espacios reducidos. Su lectura del juego le ha permitido convertirse en una de las principales generadoras de peligro del equipo, sumando goles y asistencias a lo largo de la temporada.

Más allá de los números, su impacto se ha notado en la fluidez ofensiva del Servette, especialmente en partidos cerrados donde su capacidad para romper líneas ha marcado la diferencia. Su crecimiento confirma la buena sintonía del talento español con el proyecto suizo.

Un doblete histórico ante el Young Boys y dominio total en Suiza

El punto culminante de la temporada llegó en los enfrentamientos directos por los títulos, con el Young Boys como gran rival en ambas finales. El Servette FC no solo logró imponerse en la Copa de Suiza, sino que repitió triunfo en la final de la liga, cerrando así un doblete de enorme valor competitivo y simbólico.

La superioridad del conjunto ginebrés ha sido evidente durante todo el curso, con registros sobresalientes tanto en defensa como en ataque. El equipo ha mostrado regularidad, solidez y capacidad para competir bajo presión, confirmando su estatus como gran dominador del fútbol femenino suizo. Este éxito deportivo refuerza un proyecto que ha ido creciendo de forma sostenida y que ahora encuentra su recompensa en forma de títulos consecutivos.

Más que títulos: el impacto de un modelo ganador

El Servette no solo ha ganado trofeos, sino que ha consolidado una estructura deportiva de referencia. La combinación de talento internacional, liderazgo técnico y apuesta por jugadoras jóvenes ha generado un proyecto sostenible y competitivo.

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En este contexto, la figura de Marta Peiró ha resultado determinante. Su trabajo, muchas veces discreto, ha sido clave en la configuración de una plantilla que ha sabido responder en los momentos decisivos. El resultado es un equipo campeón, con identidad propia y un marcado acento español que ya forma parte de la historia reciente del club ginebrés.