Acuerdo cerrado: Segundo fichaje del FC Barcelona tras Antony Gordon

El futuro de Bernardo Silva vuelve a acercarse al FC Barcelona. Después de varios mercados en los que el nombre del internacional portugués ha estado vinculado al conjunto azulgrana sin que la operación llegara a concretarse, todo apunta a que este verano puede ser el definitivo para que ambas partes unan sus caminos.

El centrocampista luso, que acaba de poner fin a una exitosa etapa de nueve temporadas en el Manchester City, ha dado prioridad absoluta al proyecto azulgrana pese a disponer de propuestas procedentes de distintos campeonatos europeos y también de mercados con gran capacidad económica. La voluntad del futbolista pasa por continuar compitiendo al máximo nivel y considera que el Barça es el destino ideal para afrontar una nueva etapa en su carrera.

Dentro del club catalán existe un importante consenso a favor de su incorporación. La dirección deportiva, encabezada por Deco, entiende que se trata de una oportunidad de mercado difícil de rechazar, ya que Bernardo llegaría libre tras finalizar su vinculación con el Manchester City. Además, el jugador estaría dispuesto a reducir considerablemente sus pretensiones salariales para facilitar la operación.

Atado Gordon, el Barça ahora fija sus objetivos en Julián Alvarez y Bernardo Silva / EFE

Calidad intacta

Su experiencia en la élite, capacidad para ocupar varias posiciones y liderazgo son aspectos especialmente valorados en el Barça. A sus casi 32 años, Bernardo sigue siendo considerado un futbolista de primer nivel, capaz de actuar como interior, mediapunta, extremo o incluso en posiciones más retrasadas del centro del campo.

La principal incógnita se encuentra en la decisión final de Hansi Flick. El técnico alemán aprecia las cualidades del portugués, pero considera que la plantilla ya cuenta con varios jugadores de perfil similar. Aun así, la polivalencia y la experiencia internacional de Bernardo podrían terminar inclinando la balanza a su favor.

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Las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace de una operación que el Barcelona lleva años intentando cerrar. Esta vez, sin embargo, el escenario parece más favorable que nunca y Bernardo Silva está dispuesto a hacer todo lo posible para vestir de azulgrana la próxima temporada.