El Castellón hace historia y luchará por ascender a Primera División

El Castellón hace historia y consigue clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División. El equipo de Pablo Hernández hizo los deberes y sumó la victoria que necesitaba frente al Eibar para olvidarse de otros campos y celebrar en Castalia su aspiración de ascender a la élite del fútbol español.

Resultado y goleadores

Álex Calatrava marcó a pocos minutos del descanso y José Corpas igualó la contienda para temor de los presentes en el feudo orellut debido a la victoria del Burgos contra el Andorra, pero un gol de Suero en el 70’ permitió al Castellón amarrar la sexta plaza y clasificarse para la promoción. Su rival será la UD Almería, tercer clasificado, con el partido de ida en tierras castellonenses.