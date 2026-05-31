El Deportivo de la Coruña se marca objetivo: "Europa"
Juan Carlos Escotet, presidente del club gallego, lo señaló al bajar al vestuario a festejar con sus jugadores el ascenso a Primera División
Movido por la euforia o con un gigantesco plan en la cabeza, Juan Carlos Escotet, propietario del Deportivo de la Coruña, se metió en el vestuario para celebrar el ascenso con sus jugadores y su entrenador y le puso una meta muy ambiciosa al equipo para la próxima temporada.
El máximo representante deportivista llamó a la humildad para competir en Primera División, pero cerró su discurso hablando de "Europa" como el objetivo por el que debe luchar su equipo la próxima campaña en la élite.
Devolvió la estabilidad al club
El dueño de ABANCA y cuarta fortuna de España le dio al Deportivo la estabilidad económica que llevaba años faltándole y lo ha conseguido sacar de una eterna travesía por el desierto en la que los coruñeses llegaron a jugar en Segunda División 'B'.
Su entrenador, Antonio Hidalgo, quiso ser más cauto en una entrevista para la Voz de Galicia: "El objetivo será mantener al equipo, son pasos que hay que ir dando poco a poco", señalaba el técnico, que dirigirá en Primera a un club histórico del fútbol español.
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