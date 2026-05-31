La Fundación Xana repite el ritual para que el PSG de Luis Enrique reconquiste la Champions

Las familias de la Fundación Xana se reunieron para presenciar la gran final de la Champions League. El motivo era evidente. Su principal impulsor era uno de los protagonistas. Luis Enrique estaba en Budapest. Y volvió a darles una alegría al coronarse campeón con el París Saint Germain al vencer en los penaltis al Arsenal (4-3) tras el 1-1 de la prórroga.

El año pasado hubo la primera convocatoria para que amigos y colaboradores de la fundación vieran juntos la final frente al Inter de Milán en el hotel Palace de Barcelona. El doble éxito de la cita y del resultado (5-0 venció el PSG al conjunto italiano) propició la repetición del encuentro, ya que Luis Enrique volvió a clasificar al equipo para la final de la Champions. El año pasado, con la primera victoria, recibió la medalla de campeón con una camiseta confeccionada para la ocasión de la Fundación Xana.

Luis Enrique, del PSG, con la medalla de campeón y la camiseta de la Fundación Xana en la final de 2025.. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El hotel volvió a organizar una merienda esta vez (el partido fue a las 18 horas) a la que asistieron más de 80 personas frente a una pantalla gigante. La fundación del PSG, con la que se mantiene una fluida relación, envió a Barcelona banderas, objetos de animación y una camiseta oficial del equipo para cada niño. La Fundación Xana diseñó de nuevo una camiseta conmemorativa de la final de Budapest. Nada más terminar la final con el desenlace favorable para el PSG -"Somos los campeones otra vez"- se dispararon los encargos con la versión de 2026.

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El dibujo conmemorativo de la final de la Fundación Xana. / Fundación Xana

La Fundación Xana se constituyó en noviembre de 2023 en memoria de Xana Martínez Cullell, la hija de Luis Enrique Martínez y Elena Cullell, que murió en 2019, a los 9 años, víctima de un osteosarcoma, un cáncer óseo. La entidad benéfica, sin ánimo de lucro, centra su actividad en ayudar a las familias afectadas por la enfermedad oncológica u otra patología grave de alguno de sus hijos.

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