Luis Enrique caza a Guardiola en el top de entrenadores españoles con más Champions

Luis Enrique, entrenador del Paris SG, está haciendo historia con el club parisino. Después de darle hace un año su primera Copa de Europa, este sábado, 30 de mayo, el asturiano condujo a la entidad francesa a romper nuevos registros. Ya es el club de Francia con más entorchados, por delante del Olympique de Marseille, y el segundo que consigue ganar al menos dos seguidos desde el comienzo de la competición en 1992. El primero, el Real Madrid, que alzó la 'Orejona' sucesivamente en 2016, 2017 y 2018.

Récords que también está pulverizando Luis Enrique en el terreno individual. El exjugador de Real Madrid y FC Barcelona ha igualado a Pep Guardiola como el técnico español que en más ocasiones ha conquistado el título de clubes más prestigioso en el ámbito europeo e internacional, la UEFA Champions League. Los dos coinciden en número, tres campeonatos, y en el Barça como el club con el que ganaron el primero de ellos. Guardiola colecciona las ediciones de 2009 y 2011 con los culés y la de 2023 con el Manchester City. Luis Enrique, la de 2015 con los del Camp Nou y las dos últimas con el PSG.

Pep Guardiola y Luis Enrique encabezan la lista de cuatro entrenadores españoles que han obtenido al menos un título de la Liga de Campeones de la UEFA. Un póquer de técnicos de alto nivel en el que aparece un ex del Valencia CF, Rafa Benítez.

Rafa Benítez, el ex del Valencia que conquistó Europa con el Liverpool

Benítez fue, precisamente, el hombre que le dio la Liga española al Valencia CF después de una sequía de 31 años y se convirtió también en un icono para la afición de Anfield Road solo meses después de emigrar de Mestalla a territorio 'red'. El Liverpool volvió a ser rey de Europa en 2005 de la mano de Benítez, 21 años después de haberlo conseguido en 1984 con Joe Fagan. Ese mismo año, levantaron la Supercopa de Europa y la temporada siguiente se coronaron en Inglaterra con la FA Cup y la Community Shield. Los éxitos en València, donde ganó dos ligas y una UEFA Cup, lo impulsaron a la Premier League, tras negociaciones infructuosas con Manuel Llorente para renovar y haber alargado el ciclo. De Liverpool Rafa se trajo consigo el honor de ser el primer entrenador español en ganar la Copa de Europa con un equipo que no fuese el Real Madrid... y lo mantuvo hasta la Champions del City en 2023.

Gerrard y Benítez con la copa después de una final épica con el Milán (3-3) decidida en la tanda de penaltis en Estambul / UEFA.COM

Cinco años antes del reinado 'red', Vicente del Bosque lideró desde el banquillo a un Real Madrid disminuido en la liga española y que se presentó en la final de Champions de París con piel de 'cordero' ante un Valencia CF que había arrasado en las eliminatorias previas. Sin embargo, la baja en defensa de Amedeo Carboni y la aparición en Saint-Denis de un equipo de Héctor Cúper temeroso no la desaprovechó el Madrid de Del Bosque, que venció por 0-3 en la final. Dos años después, el Madrid ganó el título ante el Bayer Leverkusen.

Hasta el momento, son solo cuatro los entrenadores españoles que han conquistado la Champions:

Guardiola , 3 veces.

, 3 veces. Luis Enrique , 3 veces.

, 3 veces. Del Bosque , 2 veces.

, 2 veces. Rafa Benítez, 1 vez.

Los pioneros españoles de la Copa de Europa

Antes de que se instaurara la Champions League a principios de los años 90, solo dos españoles supieron lo que es levantar la Copa de Europa. Lo hicieron en 1956 y 1957 José Villalonga con el Real Madrid y, también con el conjunto blanco, en 1966, Miguel Muñoz.

Movistar + se olvidó de Guardiola en su lista de entrenadores con más Champions League / Sport | Movistar +

Incomprensible olvido de Movistar +

De vuelta a Luis Enrique, actual entrenador campeón de Europa, este se suma al elenco de entrenadores con tres o más títulos de UEFA Champions League. Solo cuatro entrenadores habían ganado tres o más: Carlo Ancelotti con cinco (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid), Zinédine Zidane con tres títulos consecutivos con el Real Madrid (2016, 2017 y 2018), Pep Guardiola con tres Champions (dos con el FC Barcelona y una con el Manchester City), y Bob Paisley con tres títulos con el Liverpool (1977, 1978 y 1981).

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En la realización del partido, en 'Noche de Champions' de Movistar +, la plataforma, en vez de poner a todos los entrenadores que lo han logrado, excluyó a Guardiola.