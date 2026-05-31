Rafael Leao anuncia su salida del AC Milán

El AC Milán es un auténtico polvorín tras no conseguir clasificarse para la Champions League, el propietario rossoneri, Gerry Cardinale, despidió el pasado lunes al técnico Massimiliano Allegri y a la mayoría de la directiva. Por si estas bajas fueran poco, el propio Rafael Leao ha anunciado su deseo de no continuar la temporada que viene en el club. "Quiero probar un nuevo reto en otra liga", afirma el internacional portugués.

El extremo portugués puede ser uno de los culebrones del verano, él piensa que su ciclo en Milán ha terminado, y busca un futuro alejado de la Serie A. "Creo que le he dado al Milan todo lo que he podido. Es un club que me ayudó a crecer mucho, que me apoyó en los momentos difíciles. Estoy feliz de haber podido escribir mi nombre en la historia del club", declara Leao.

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Sus números en el AC Milán

Rafael Leao llegó al AC Milán en la temporada 19/20, los rossoneri pagaron 49,5 millones al LOSC Lille para hacerse con sus servicios. El habilidoso extremo ha disputado 291 partidos con la camiseta rossonera, de los cuales ha visto portería en 81 ocasiones y ha repartido 65 asistencias.