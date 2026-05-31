Tchouaméni rompe su silencio sobre la pelea con Valverde: "Evidentemente, pasaron cosas..."

La polémica protagonizada por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sigue muy viva. Después de la pelea en los vestuarios de Valdebebas, que derivó en una sanción económica por parte del Real Madrid para ambos futbolistas, los dos jugadores han hablado públicamente por primera vez tratando de zanjar el asunto.

El primero en pronunciarse fue a mediados de semana Valverde. El uruguayo puso el foco en el respaldo recibido tanto por parte del club como de la afición: "Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar". No obstante, este domingo lo ha hecho Aurélien Tchouaméni desde la concentración de la selección francesa, siendo más explícito que el uruguayo.

"Evidentemente, pasaron cosas. Lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó todo porque salió en los medios de comunicación. Cuando juegas en el Madrid, eso crea una gran reacción. En la prensa se habían dicho tonterías, leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo. No fue el caso", afirmó el internacional francés, con la cabeza ya más en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que en el Real Madrid.

El medio francés pasa página y piensa en el Mundial

El centrocampista evitó profundizar en lo sucedido y subrayó que el asunto está cerrado tanto para él como para el club: "No entro en más detalles. Lo importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. La vida sigue, y con Fede tenemos el objetivo de ganar títulos con el Madrid. Si me enfrento a él en el Mundial, saldremos a ganar con la selección (Francia). En el aspecto personal, no hay problemas con Valverde", concluyó.

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De este modo, ambos futbolistas han tratado de rebajar la tensión generada por una polémica que tuvo una enorme repercusión mediática y que, según sus propias palabras, ya consideran cerrada mientras mantienen el foco en los objetivos deportivos con sus selecciones. Uruguay, de hecho, es el gran rival de España en la fase de grupos, donde comparten espacio ambas selecciones junto con Arabia Saudí y Cabo Verde.