¡Bombazo! El Lille ficha a Ancelotti

Movimiento importante en el mercado de fichaje. Davide Ancelotti será el entrenador del Lille la próxima temporada. El técnico italiano sucederá en el cargo a Bruno Genesio, firma por dos temporadas, hasta 2028. El hijo de Carlo Ancelotti llega al club francés tras una dilatada trayectoria como segundo de su padre en el PSG, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Nápoles y el Everton, y después de una primera experiencia en solitario al frente del Botafogo en 2025, donde terminó sexto en el campeonato brasileño y clasificó al equipo para la Copa Libertadores. Antes de recalar en Lille, ejercía como asistente de la selección brasileña en la preparación del Mundial.

El técnico nacido en Parma acumula en su palmarés como asistente dos Champions League (2022 y 2024), una Copa del Mundo de Clubes y una Copa Intercontinental, todas ellas con el Real Madrid. Políglota —habla italiano, francés, español, portugués, alemán e inglés— está será su primera experiencia en Europa como entrenador, la segunda como primero, tras su etapa al frente del Botafogo brasileño. Ha sido una petición expresa del presidente lillois, Olivier Letang, que guarda una magnífica relación con Carlo Ancelotti desde la etapa en la que ambos coincidieron en el PSG. La salida de Genesio supuso un jarro de agua fría para el club norteño, que apuesta por un entrenador moderno como Davide Ancelotti, quien ejerció las labores de ayudante de Carlo tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña. El hecho de disputar la Liga de Campeones ha sido determinante para que Lille y Davide Ancelotti se avengan a un acuerdo.

Una carrera como entrenador planificada desde los 20 años

Formado en la prestigiosa y exigente cantera del AC Milan, Davide Ancelotti dio sus primeros pasos como futbolista allí a finales de la década de 2000. Sin embargo, este versátil centrocampista decidió rápidamente dar un nuevo rumbo a su carrera. ¿Su ambición? Convertirse en entrenador. Para lograrlo y forjar su propia identidad táctica dentro de una familia ya consolidada en la élite del fútbol mundial, el joven perfeccionó sus habilidades en la universidad, donde se graduó con honores, gracias en particular a su destacada tesis sobre las habilidades motrices de los futbolistas.

PSG, Real Madrid, Bayern de Múnich, Nápoles, Everton…

Mientras tanto, el oriundo de Parma (nacido el 22 de julio de 1989) se unió al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en el Paris Saint-Germain como preparador físico. Fue en el club parisino, durante la conquista del título de la liga francesa, donde Davide conoció a Olivier Létang, un colaborador cercano del técnico italiano y su cuerpo técnico. El joven entrenador ocupó posteriormente el mismo puesto en el Real Madrid (2013-2015) antes de ser ascendido a segundo entrenador en el Bayern de Múnich (2016-2017) y luego en el Napoli (2018-2019). Tras graduarse con honores al obtener su licencia UEFA A en 2016, Davide continuó su carrera como segundo entrenador en la Premier League con el Everton (2019-2021). Posteriormente regresó al Real Madrid (2021-2025), donde sumó a una lista excepcional de logros dos títulos de la Liga de Campeones (2022, 2024), un Mundial de Clubes (2022) y una Copa Intercontinental (2024).

Un prometedor debut como técnico en solitario

En 2025, aprovechando la experiencia adquirida en algunos de los clubes más importantes del mundo, Davide, de 35 años, decidió dar un paso más en su carrera y convertirse en entrenador principal. Siendo entonces asistente técnico de la selección brasileña, aprovechó la oportunidad de dirigir al Botafogo. Tras obtener su licencia UEFA Pro dos años antes, el joven técnico llevó al club de Río de Janeiro al sexto puesto de la liga, asegurando así su participación en la Copa Libertadores. Apenas concluida su misión, regresó a su puesto como asistente técnico de la Seleção para preparar el Mundial de 2026.

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Su fichaje se ha hecho oficial a través de un comunicado este lunes. / SD

Enfoque táctico moderno y valores humanos

Descrito como un trabajador incansable y un profesional consumado, Davide Ancelotti representa a esta nueva generación de entrenadores con un enfoque táctico moderno, que aprovecha la ciencia para optimizar el rendimiento. Su autoridad natural y sus habilidades de gestión deportiva, especialmente en el ámbito psicológico, lo han convertido en un líder respetado, conocido por su serenidad y humanidad. Además, su fluidez en italiano, francés, español, portugués, alemán e inglés facilita la comunicación en el vestuario.