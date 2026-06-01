Ante Budimir resuelve su futuro antes del Mundial

Ante Budimir es uno de los grandes nombres propios de LaLiga y su nombre entra cada temporada en las quinielas del mercado de fichajes por el gran número de goles que hace por temporada. El croata, que jugará el Mundial con su país, tiene una cláusula descendente a ocho millones de euros hasta el uno de agosto, que vuelve a ser de 20... Pero el jugador no quierse saber nada de otros equipos.

La estrella de CA Osasuna ha dejado claro en su país en una rueda de prensa que no piensa salir: "Me siento genial en Pamplona, tengo continuidad, estoy donde quiero estar (...). Disfruto y es maravilloso para mí en el club, estoy muy unido a Osasuna. Nunca había estado tantos años en un club", decía Budimir.

PAMPLONA, 02/05/2026.- El delantero de Osasuna Ante Budimir (d), durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Villar López / Villar López / EFE

Un seguro de gol

El jugador, que ha sobrepasado la frontera de los 15 goles las últimas tres temporadas, ha contado con el interés de muchos equipos en los últimos mercados y después de haber vuelto a ser el mejor futbolista dle conjunto pamplonés podría volver a recibir ofertas.

De entrada, Budimir resuelve su futuro antes del Mundial con unas declaraciones que cierran la puerta de salida y aunque no se puede descartar nada en el mundo del fútbol si hay una oferta importante para el jugador y pago de la cláusula a Osasuna, todo hace indicar que seguirá en Pamplona.