Cumbre en Mallorca para desatascar la salida de Muriqi

El futuro de Vedat Muriqi entra en una semana decisiva. Mientras el RCD Mallorca afronta las consecuencias deportivas y económicas del reciente descenso a Segunda División, los movimientos alrededor de su gran estrella se han intensificado, más todavía con la insistencia del Fenerbache en repatriarlo y después de haber llegado a un acuerdo en las condiciones con el delantero.

La operación ha tomado velociad de crucero, ya que en las últimas horas se ha producido una cumbre en la isla para desbloquear su salida, tal y como ha avanzado Última Hora Mallorca. La llegada del agente del delantero kosovar a Mallorca ha servido para acelerar unas conversaciones que ya venían produciéndose desde hace días y que tienen un objetivo claro: encontrar una fórmula que permita cerrar el traspaso del atacante en condiciones satisfactorias tanto para el club como para el futbolista.

El descenso cambia el escenario

En Son Moix asumen que el escenario ha cambiado por completo tras la pérdida de la categoría. Muriqi, uno de los grandes referentes del equipo durante las últimas temporadas, considera que ha llegado el momento de emprender una nueva etapa profesional y el Mallorca está dispuesto a escuchar ofertas, aunque sin renunciar a obtener una compensación económica acorde al peso que ha tenido el delantero en el proyecto bermellón y con la sartén por el mango por el contrato y la cláusula del jugador, de 20 millones de euros.

12/04/2026 Vedat Muriqi, Mallorca - Rayo. El delantero kosovar, a dos goles del Pichichi, tumbó al Rayo en una zona roja que no puede con el Oviedo El Betis empató con Osasuna sin daño excesivo en la tabla DEPORTES LALIGA / LALIGA / Europa Press

Objetivo: ponerle precio

La negociación gira ahora alrededor de una cuestión fundamental: fijar el precio definitivo de salida. Ahora mismo hay una brecha entre las pretensiones del Mallorca y el dinero que están dispuestos a pagar los clubes interesados, aunque las conversaciones abiertas durante estos días buscan precisamente reducir esa distancia y evitar que la operación se enquiste durante el mercado estival.

El interés del Fenerbahçe se mantiene firme y distintas personas vinculadas a la entidad otomana están participando en los contactos para explorar una solución que satisfaga a todas las partes. El delantero conserva un gran cartel en el fútbol turco después de su exitoso paso por la Süper Lig, circunstancia que facilita que el regreso al país sea una posibilidad cada vez más real.

La planificación del Mallorca 'depende' de la venta

En Mallorca, por otra parte, han de tomar decisiones porque el dinero de Muriqi puede afectar de lleno a las posibilidades de la planificación deportiva. La reestructuración de la plantilla será profunda y el 'cash' que puedan hacer con la venta de su estrella medirá las posibilidades bermellonas a la hora de reforzarse.

En cuanto a sus números, Muriqi firmó una temporada sobresaliente pese al descenso del Mallorca. El delantero disputó 36 encuentros oficiales y anotó 23 goles en LaLiga, convirtiéndose en uno de los máximos realizadores del campeonato y en la principal referencia ofensiva del conjunto bermellón. Un rendimiento que ha disparado su valor de mercado y explica el fuerte interés que continúa despertando dentro y fuera de España.