Florentino promete "estrellas" y desprecia al "candidato" Riquelme: "Habla igual que nuestros enemigos"

Florentino Pérez va en esta campaña electoral de baño de masas en baño de masas. Tras la presentación de su candidatura en un icónico hotel de Madrid, el presidente de ACS se ha desplazado este lunes a Toledo para celebrar un encuentro con socios y peñistas en una lujosa finca de eventos a las afueras de la capital castellano-manchega.

Durante un largo discurso de alrededor de 20 minutos, el actual presidente del Real Madrid y candidato a la reelección este domingo, ha insistido en sus ideas fuerza de su campaña: la garantía de que su gestión ha sido muy exitosa en lo deportivo y lo económico, el profundo desprecio a un Enrique Riquelme al que se refiere como "candidato" y su condición de héroe que va a evitar que el club pueda dejar de ser propiedad de sus socios.

La venta del Real Madrid

Ha querido Florentino profundizar en este punto, recalcando que su deseo de vender un 5% del negocio del club tiene como objetivo único "blindar el club para que nunca tenga otro dueño". "El socio va a seguir eligiendo al presidente, con junta directiva y asamblea de compromisarios, con un socio un voto. El club crea una empresa de la que será el dueño del 95%. Se da entrada a un socio que no decide nada", ha defendido.

¿Alguien se puede creer que yo, que avalé con 25.000 millones de pesetas para pagar sueldos, voy a vender o privatizar el club? Florentino Pérez

"¿Alguien se puede creer que yo, que avalé con 25.000 millones de pesetas para pagar sueldos, voy a vender o privatizar el club? Los socios seremos los únicos que decidiremos el futuro del Real Madrid", ha insistido, acusando constantemente a Riquelme de "mentir" y de ser el heredero de la presidencia de Ramón Calderón, "la etapa más siniestra de nuestra historia".

"Aquí siempre jugarán los mejores"

En lo deportivo, Florentino ha prometido profundizar en los próximos días, avanzando que fichará "estrellas" para la próxima temporada. "Tenemos una gran plantilla y llegarán nuevas estrellas para esta temporada que empieza. Así ha sido y así seguirá siendo conmigo. Aquí jugarán siempre los mejores", ha explicado, en un día en el que ha colgado una gran lona en el centro de Madrid con los nombres de los mejores futbolistas que ha fichado durante sus dos décadas como presidente.

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Todo su discurso ha estado trufado de ataques frontales a Riquelme, a quien ha acusado de defender un "proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel", de ser "blandito" con el caso Negreira y de "hablar igual que nuestros enemigos" cuando critica la reforma del Bernabéu. Todo ello, según Florentino, con el objetivo de "hacerse famoso" a costa del Real Madrid.

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