Estos son los 3 equipos que pujan por Fede Viñas

El uruguayo Fede Viñas ha sido una de las grandes revelaciones de La Liga pese al descenso del Oviedo. Su temporada no ha pasado desapercibida para Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguayo, no ha dudado en incluirlo en la lista de 26 jugadores para el Mundial.

Sus 9 goles en la presente campaña han suscitado el interés de varios equipos como River Plate, Celta de Vigo y Club América entre otros. Lo que está claro es que Fede Viñas no formará parte de la plantilla ovetense, el charrúa acaba su cesión y volverá al Club León, quienes tasan a Fede Viñas en aproximadamente 6 millones de euros.

Federico Viñas cabecea un balón ante Renato Veiga / Eloy Alonso / EFE

Su temporada en Oviedo

La campaña de Fede Viñas ha ido de menos a más, el ariete uruguayo empezó sin ser titular dejando ciertas dudas en cuanto a su rendimiento. Poco a poco fue teniendo mayor relevancia en el juego y con sus goles se convirtió en la referencia en ataque del club del Principado.

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Fede Viñas cierra su primera etapa en La Liga con 9 goles y una asistencia, números muy positivos teniendo en cuenta que el Oviedo ha producido 26 goles, es decir, Viñas ha anotado el 34,61% de los tantos de su equipo.