El Deportivo de La Coruña se vuelve loco con Yeremay: solo saldrá si pagan su cláusula de... ¡140 millones!

El futuro de Yeremay Hernández sigue generando expectación, pero la postura tanto del jugador como del Deportivo de La Coruña es clara. A pesar del interés que ha despertado el extremo canario tras su brillante temporada, ninguna de las dos partes contempla facilitar una salida durante este mercado de verano. Según La Voz de Galicia, solo le dejarán salir si pagan su cláusula de 140 millones. No negociarán con otros clubes.

El club blanquiazul considera a Yeremay una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo y no tiene intención de negociar un posible traspaso. La entidad entiende que el futbolista es uno de los principales activos de la plantilla y confía en que siga liderando al equipo en los próximos años.

Por su parte, Yeremay tampoco tiene previsto presionar para abandonar Riazor. El jugador mantiene una buena relación con el club y está plenamente comprometido con el proyecto deportivista, lo que contribuye a reforzar la tranquilidad en torno a su situación.

Clave en el ascenso

El gran rendimiento del atacante durante la última campaña ha llamado la atención de varios equipos, que siguen de cerca su evolución. Sin embargo, la firmeza mostrada por el Deportivo y la predisposición del futbolista a continuar hacen que cualquier movimiento resulte muy complicado.

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Yeremay celebra un tanto con el Deportivo de la Coruña / EFE

De esta manera, mientras continúan los rumores en torno a su futuro, el mensaje que llega desde A Coruña es contundente: el Deportivo no negociará la salida de Yeremay y el jugador tampoco forzará un cambio de aires. Una posición compartida que refuerza la idea de que ambas partes desean seguir caminando juntas en el corto plazo.