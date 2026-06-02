Ferran Torres: "Daremos todo por traer la Copa del mundo a España"

El valenciano Ferran Torres, futbolista de la selección española, aseguró este martes sentir una "presión" que "gusta" tener, ya que los futbolistas de 'La Roja' consideran que representan "a todo un país" en un Mundial en el que lo "darán todo por traer la copa a España". El ex del Valencia se ha confirmado esta temporada en el Barcelona, tras unos inicios en el Camp Nou complicados.

"Hay presión, no lo vamos a negar. Representamos la ilusión de todo un país en un Mundial. Pero nos gusta esa presión y hacer feliz a la gente. Daremos todo por traer la copa a España", aseguró el jugador de Foios durante la presentación de un patrocinio de la selección española.

Una presión de la que habló también Pedro Porro. "Tenemos presión, pero muy bonita. Detrás de ti tienes a todo un país con esa ilusión y se merecen una gran alegría por nuestra parte", señaló el jugador del Tottenham inglés.

El objetivo común no es otro que bordar una segunda estrella al escudo de la selección española de fútbol tras la primera, lograda en Sudáfrica 2010. Un hito que recordó Ferran Torres.

"Tengo más recuerdos del Mundial de 2010. Todo el mundo se acuerda de ese Mundial. Quedábamos los compañeros del Valencia a verlo", dijo en alusión a su etapa como alevín del

La selección que dirige Luis de la Fuente sigue preparando una cita mundialista en la que España parte como una de las grandes candidatas al título. El combinado nacional sigue completando efectivos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el técnico riojano ya cuenta con 23 de los 26 convocados.

Uno de los nombres propios de estos días es Mikel Merino. El centrocampista forma parte de la lista pese a haber estado cuatro meses alejado de los terrenos de juego por una lesión y haber disputado únicamente 28 minutos desde su regreso, el pasado 24 de mayo frente al Crystal Palace.

Además, Merino no tuvo minutos en la reciente final de la Liga de Campeones, en la que el Arsenal cayó en la tanda de penaltis ante el París Saint-Germain. Sin embargo, para Luis de la Fuente su importancia dentro del grupo va mucho más allá de su estado competitivo actual.

"Mikel Merino presenta muchos valores que tiene esta selección y este equipo. Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré. Merino hay que esperarle siempre. Está recuperándose bien. Y hay otro aspecto importante, que es que no llegará tan fatigado como otros compañeros. Va a estar en el mejor momento para rendir con nosotros", destacó hace una semana en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE celebrados en el Instituto Cervantes.

Mikel Merino, el gran respaldo de Luis de la Fuente

Con Mikel Merino, el seleccionador cuenta ya con 23 jugadores de su lista, a la espera de los últimos tres que se incorporarán el miércoles.

David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz se incorporarán a la concentración en Las Rozas antes de que España ponga rumbo a La Coruña, donde el próximo 4 de junio disputará un amistoso de preparación frente a Irak.

Posteriormente, la expedición viajará a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base para la primera fase del campeonato. La llegada está prevista para el 5 de junio, antes de desplazarse a Puebla (México) para enfrentarse a Perú en un nuevo amistoso de preparación el día 8.

Tras ese encuentro, la selección regresará a Chattanooga para ultimar los detalles de su estreno mundialista.

El camino de España hacia la segunda estrella

Encuadrada en el Grupo H del Mundial 2026, la selección española iniciará su camino hacia el título el 15 de junio frente a Cabo Verde. El segundo compromiso llegará el día 21 ante Arabia Saudí, también en Atlanta, mientras que cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Uruguay en Guadalajara (México).

RFEF

La convocatoria de 26 futbolistas confeccionada por Luis de la Fuente para el Mundial está formada por:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

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