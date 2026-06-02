Muriqi vs. Lewandowski, el duelo que puede decidir las elecciones del Fenerbahçe

Las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe han entrado en una fase inesperada. A pocos días de que los socios acudan a las urnas, la campaña se está librando también en los despachos deportivos. Y tiene dos protagonistas de primer nivel: Vedat Muriqi y Robert Lewandowski.

Los dos grandes aspirantes a dirigir el histórico club de Estambul han convertido el mercado de fichajes en una herramienta electoral. Por un lado, Aziz Yildirim trabaja para devolver a Vedat Muriqi al Fenerbahçe. Por otro, Hakan Safi intenta convencer a Robert Lewandowski para liderar un proyecto que aspire a romper la hegemonía reciente de sus rivales. La batalla por la presidencia ya no se limita a promesas institucionales o económicas. Ahora se juega también en el césped.

Aziz Yildirim apuesta por el regreso de un ídolo

El nombre de Vedat Muriqi despierta un recuerdo imborrable entre los aficionados del Fenerbahçe. El delantero kosovar brilló en el club antes de dar el salto a la Serie A y, desde entonces, su posible regreso ha sido una constante en cada mercado de fichajes.

Ahora esa posibilidad está más cerca que nunca. El entorno del futbolista y el Mallorca llevan días buscando una fórmula que facilite una salida este verano. El descenso del conjunto balear ha cambiado por completo el escenario y el delantero, autor de una temporada sobresaliente, aparece como uno de los activos más valiosos de la plantilla.

Yildirim ha convertido esa operación en una de las grandes cartas de su candidatura. Las conversaciones con el jugador están avanzadas y el principal punto de negociación se centra en la cantidad que deberá recibir el Mallorca para autorizar el traspaso.

El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi (c), celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera. (Mallorca) (Rayo) / CATI CLADERA / EFE

La apuesta tiene lógica electoral. Muriqi conoce el club, conoce la liga turca y representa una incorporación de impacto inmediato para una afición que busca volver a competir por todos los títulos.

Hakan Safi responde con el golpe mediático de Lewandowski

Si Yildirim apuesta por la nostalgia y el rendimiento garantizado, Hakan Safi ha optado por el impacto global. El empresario turco está negociando la llegada de Robert Lewandowski una vez ha finalizado su etapa en Barcelona. La operación tendría un enorme componente simbólico: incorporar a uno de los delanteros más importantes de la última década para liderar una nueva era en el Fenerbahçe.

Robert Lewandowski of FC Barcelona gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque el atacante polaco afronta la recta final de su carrera, su nombre mantiene un enorme peso internacional. Su posible desembarco en Estambul supondría uno de los movimientos más mediáticos de la historia reciente del fútbol turco y una declaración de intenciones para los socios del club. Safi sabe que una promesa de semejante magnitud puede resultar decisiva en una campaña donde cada voto cuenta.

Unas elecciones que paralizan la planificación deportiva

La importancia de estos comicios va mucho más allá de los despachos. El Fenerbahçe necesita definir cuanto antes su hoja de ruta para la próxima temporada y buena parte de las decisiones deportivas están condicionadas por el resultado electoral. La elección del nuevo presidente marcará la política de fichajes, el presupuesto disponible y el perfil de la plantilla que intentará devolver al club a la cima del fútbol turco.

Por eso, las operaciones de Muriqi y Lewandowski han adquirido una dimensión que trasciende el mercado. Son dos modelos diferentes de construir un proyecto. Uno mira al pasado reciente del club para recuperar a un delantero querido y contrastado. El otro busca un golpe de efecto mundial con una estrella que todavía conserva prestigio y capacidad competitiva.

Más que un fichaje, una decisión de futuro

Las elecciones del Fenerbahçe se presentan como una de las más trascendentales de los últimos años. Y, curiosamente, podrían acabar decidiéndose por dos delanteros. Muriqi representa la conexión emocional con la afición, el conocimiento del club y una apuesta de rendimiento inmediato. Lewandowski simboliza la ambición internacional, el impacto mediático y la posibilidad de colocar al Fenerbahçe en el foco del fútbol europeo. En Estambul ya no se habla únicamente de urnas. También se habla de goles. Porque el próximo presidente podría ser, en gran medida, quien logre convencer antes a su delantero estrella.