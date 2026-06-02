Posible giro en el futuro de José Bordalás

El futuro de José Bordalás en el Getafe CF entra en una semana decisiva. Según ha informado Gema Santos en El Partidazo de COPE, el entrenador alicantino mantendrá una reunión con el presidente Ángel Torres para abordar su posible renovación al frente del conjunto azulón. Aunque existen opciones reales de que ambas partes prolonguen su vínculo, la continuidad del técnico dependerá en gran medida del proyecto deportivo que le presente la directiva. La situación llega en un momento especialmente relevante para el Getafe, que acaba de completar una de las temporadas más exitosas de su historia reciente al lograr la clasificación para la UEFA Conference League pese a contar con uno de los presupuestos más modestos de Primera División.

La campaña realizada por Bordalás ha vuelto a situar al técnico entre los entrenadores más valorados del fútbol español. Tras una primera parte de la temporada marcada por la irregularidad, el equipo madrileño protagonizó una espectacular reacción durante la segunda vuelta. Con escasos refuerzos y una plantilla limitada en comparación con otros rivales directos, el Getafe pasó de mirar de reojo a los puestos de descenso a competir por posiciones europeas hasta las últimas jornadas. El trabajo táctico, la solidez defensiva y la capacidad competitiva que caracteriza a los equipos de Bordalás fueron determinantes para convertir un curso que parecía destinado a la permanencia en una auténtica gesta deportiva.

Un proyecto deportivo que marcará la decisión de Bordalás

La principal preocupación del entrenador no pasa únicamente por su situación contractual, sino por las garantías deportivas que pueda ofrecerle el club de cara a la próxima temporada. La participación en competición europea exigirá una plantilla más profunda y competitiva, capaz de afrontar con garantías el calendario nacional e internacional. Bordalás considera prioritario conocer cuáles serán los planes del Getafe en el mercado de fichajes antes de comprometerse definitivamente con la entidad azulona.

Bordalás celebra la clasificación a la Conference / GetafeCF

En este sentido, el técnico observa con preocupación la posible salida de varios futbolistas fundamentales dentro de su esquema. La dirección deportiva trabaja en diferentes escenarios y sabe que los próximos movimientos pueden influir directamente en la decisión final del entrenador. La reunión prevista con Ángel Torres servirá para aclarar las intenciones del club y determinar si existe una hoja de ruta ambiciosa que permita consolidar al Getafe como un equipo competitivo tanto en LaLiga como en Europa.

Arambarri y Luis Milla, dos salidas que pueden cambiar el rumbo del Getafe

Paralelamente a las negociaciones sobre la continuidad de Bordalás, el Getafe afronta la posible marcha de dos de sus futbolistas más importantes. Todo apunta a que durante los próximos días podrían cerrarse los traspasos de Mauro Arambarri a River Plate y de Luis Milla al Al-Nassr saudí, equipo liderado por Cristiano Ronaldo. De confirmarse ambas operaciones, el club perdería a los dos mediocentros que han sostenido el juego azulón durante las últimas temporadas.

GETAFE (MADRID), 23/11/202.- El defensa del Atlético de Madrid Marcos Llorente (i) lucha con el uruguayo Mauro Arambarri, del Getafe, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga que Getafe CF y Atlético de Madrid disputan este domingo en el Coliseum de Getafe. EFE/Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

La salida conjunta de Arambarri y Milla supondría un duro golpe para el proyecto deportivo. Ambos han sido piezas indiscutibles para Bordalás y auténticos referentes dentro del terreno de juego. Más allá de sus estadísticas individuales, los dos centrocampistas han representado el equilibrio, la personalidad y la identidad competitiva que ha caracterizado al Getafe en los últimos años. Su posible marcha obligaría a la dirección deportiva encabezada por Toni Muñoz a afrontar una profunda reconstrucción en una de las zonas más sensibles del equipo.

El legado de Arambarri y Milla en el crecimiento del equipo azulón

Mauro Arambarri ha sido uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del Getafe. Desde su llegada en calidad de cedido procedente del Girondins de Burdeos en junio de 2017, el internacional uruguayo se convirtió en un líder silencioso dentro y fuera del campo. Durante nueve temporadas ha disputado 267 partidos oficiales y ha marcado 22 goles, cifras que reflejan únicamente una parte de su impacto. Su verdadera importancia residía en la interpretación del juego, en la capacidad para organizar la presión, ordenar los repliegues defensivos y marcar el ritmo competitivo de cada encuentro. Arambarri ha sido durante años la extensión de Bordalás sobre el césped.

Arambarri celebra su gol en el Alavés - Getafe. / sd

Por su parte, Luis Milla aterrizó en el Coliseum en el verano de 2022 procedente del Granada. Desde entonces disputó 134 encuentros oficiales con la camiseta azulona y se convirtió en una pieza indispensable gracias a su visión de juego, calidad técnica y extraordinario manejo del balón parado. Aunque únicamente ha anotado tres goles, su influencia ofensiva ha sido mucho mayor. Gran parte de las acciones de estrategia que terminaron en gol nacieron de su precisión en lanzamientos de falta y saques de esquina. Su capacidad para conectar líneas y generar ventajas en campo rival le ha convertido en uno de los centrocampistas más determinantes del equipo.

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La semana que ahora comienza puede definir buena parte del futuro inmediato del Getafe CF. La continuidad de José Bordalás, la posible venta de Mauro Arambarri y Luis Milla y la planificación de una temporada histórica con presencia europea forman un escenario de máxima trascendencia para la entidad madrileña. Las próximas reuniones y operaciones de mercado no solo determinarán el rumbo del proyecto azulón, sino también las aspiraciones de un club que sueña con seguir creciendo tras firmar una de las campañas más brillantes de su historia reciente.