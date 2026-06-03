¡Bombazo confirmado! Enrique Riquelme anuncia a su fichaje estrella si es presidente del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme ha aprovechado su visita a El Hormiguero para lanzar una de las grandes bombas de su carrera hacia la presidencia del Real Madrid, anunciando en exclusiva quién sería su primer gran fichaje estratégico para el club si logra ganar las elecciones: Haaland.

Erling Haaland. / DPA vía Europa Press

Con todo a por la presidencia blanca

En una distendida charla con Pablo Motos, Riquelme ha querido dar un golpe sobre la mesa y demostrar la ambición de su proyecto deportivo, utilizando el escaparate del programa de Antena 3 para presentar una declaración de intenciones que promete agitar el panorama madridista y captar el voto de los socios.