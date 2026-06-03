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Florentino Pérez anuncia a su entrenador y ataca a Enrique Riquelme: "Mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan..."

El presidente del Real Madrid lanza un comunicado oficial anunciando el regreso de Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu

Mourinho, entrenador del Real Madrid.

Mourinho, entrenador del Real Madrid.

FLORENTINO 2026

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Hugo Ferrer

València

La noche televisiva y futbolística ha saltado por los aires de la manera más surrealista posible. Mientras el candidato Enrique Riquelme ocupaba el plató de El Hormiguero para desgranar su proyecto y anunciar a bombo y platillo a su primer gran fichaje para convencer al madridismo, Florentino Pérez ha decidido eclipsar por completo la jugada.

Jugada estudiada

En un movimiento maestro de contraprogramación y con el pulso mediático que le caracteriza, el actual presidente del Real Madrid ha lanzado un comunicado oficial fulminante: José Mourinho regresa al banquillo del Santiago Bernabéu. Una auténtica "bomba" que ha dejado la entrevista de Riquelme en un segundo plano y que ha incendiado las redes sociales, convirtiendo un debate electoral en el regreso del técnico más volcánico de la historia reciente del club.

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