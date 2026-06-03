Florentino Pérez anuncia a su entrenador y ataca a Enrique Riquelme: "Mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan..."

La noche televisiva y futbolística ha saltado por los aires de la manera más surrealista posible. Mientras el candidato Enrique Riquelme ocupaba el plató de El Hormiguero para desgranar su proyecto y anunciar a bombo y platillo a su primer gran fichaje para convencer al madridismo, Florentino Pérez ha decidido eclipsar por completo la jugada.

Jugada estudiada

En un movimiento maestro de contraprogramación y con el pulso mediático que le caracteriza, el actual presidente del Real Madrid ha lanzado un comunicado oficial fulminante: José Mourinho regresa al banquillo del Santiago Bernabéu. Una auténtica "bomba" que ha dejado la entrevista de Riquelme en un segundo plano y que ha incendiado las redes sociales, convirtiendo un debate electoral en el regreso del técnico más volcánico de la historia reciente del club.