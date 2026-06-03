Florentino Pérez anuncia a su entrenador y ataca a Enrique Riquelme: "Mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan..."
El presidente del Real Madrid lanza un comunicado oficial anunciando el regreso de Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu
La noche televisiva y futbolística ha saltado por los aires de la manera más surrealista posible. Mientras el candidato Enrique Riquelme ocupaba el plató de El Hormiguero para desgranar su proyecto y anunciar a bombo y platillo a su primer gran fichaje para convencer al madridismo, Florentino Pérez ha decidido eclipsar por completo la jugada.
Jugada estudiada
En un movimiento maestro de contraprogramación y con el pulso mediático que le caracteriza, el actual presidente del Real Madrid ha lanzado un comunicado oficial fulminante: José Mourinho regresa al banquillo del Santiago Bernabéu. Una auténtica "bomba" que ha dejado la entrevista de Riquelme en un segundo plano y que ha incendiado las redes sociales, convirtiendo un debate electoral en el regreso del técnico más volcánico de la historia reciente del club.
- El Valencia CF activa la opción Thomas Meunier para el lateral derecho
- Oficial: Rubén Burgos deja el banquillo del Valencia Basket
- El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque
- Mensaje de Javi Guerra sobre el futuro de Ramazani: 'Se queda
- Posible giro en el futuro de José Bordalás
- Peter Lim se 'cuela' en la elecciones del Real Madrid: Riquelme lo pone de ejemplo
- Ferran Torres: 'Daremos todo por traer la Copa del mundo a España
- El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa