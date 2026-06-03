Guerra por la presidencia del Real Madrid: estos son los fichajes que prometen Enrique Riquelme y Florentino Pérez si ganan las elecciones

La carrera por la presidencia del Real Madrid ha entrado en su fase decisiva y los fichajes se han convertido en el principal argumento de campaña de los dos candidatos. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme han puesto sobre la mesa nombres de primer nivel con el objetivo de convencer a los socios de cara a las elecciones del próximo 7 de junio.

El centrocampista de la selección española, Rodri / AFP7/EUROPA PRESS/OSCAR J.BARROSO

Por parte de Enrique Riquelme, el gran reclamo deportivo es Rodri. El actual centrocampista del Manchester City figura como la gran apuesta del empresario alicantino para liderar el nuevo proyecto deportivo del club. Además, Riquelme ha asegurado que cuenta con otros dos fichajes galácticos ya cerrados, aunque por el momento ha preferido mantener en secreto sus identidades. A estas incorporaciones se unirían cambios importantes en la estructura del club, con Raúl González como director deportivo y Fernando Hierro al frente de La Fábrica.

Pulso por la presidencia

Mientras tanto, Florentino Pérez también prepara movimientos de gran impacto. Entre los nombres que han trascendido destaca el del defensa francés Ibrahima Konaté, uno de los objetivos para reforzar la zaga madridista. Además, el actual presidente estaría dispuesto a apostar por el regreso de José Mourinho al banquillo blanco en una de las operaciones más mediáticas de los últimos años.

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La pugna electoral se ha trasladado así a los despachos y al mercado de fichajes. Rodri, Konaté y Mourinho son, por ahora, los nombres propios de una campaña en la que ambos candidatos buscan ilusionar al madridismo con proyectos ambiciosos y una profunda renovación deportiva. Con la fecha de las elecciones cada vez más cerca, los socios tendrán la última palabra sobre quién liderará el futuro del Real Madrid.