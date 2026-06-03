Koundé desvela su futuro... ¿lejos del FC Barcelona?

Jules Koundé ha querido zanjar los rumores sobre una posible salida del FC Barcelona. Durante una rueda de prensa con la selección francesa, el defensa fue contundente al ser preguntado por su futuro y dejó claro que su intención es continuar vistiendo de azulgrana durante las próximas temporadas. "Tengo contrato hasta 2030" y "espero seguir en el Barça", afirmó el internacional francés en una conferencia de prensa con Francia, enviando un mensaje de tranquilidad tanto al club como a la afición.

Las declaraciones llegan en un momento en el que habían aparecido especulaciones sobre el interés de varios grandes clubes europeos y la posibilidad de que el Barça estudiara ofertas importantes por uno de sus futbolistas más cotizados. Sin embargo, Koundé aseguró que su situación la tiene muy clara y que, por ahora, toda su atención está centrada en el Mundial con Francia.

Importante pese a todo

El defensa francés se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema azulgrana. Su renovación hasta 2030, firmada el pasado año, confirmó la apuesta del club por uno de los jugadores más fiables de la plantilla, capaz de rendir tanto como central como en el lateral derecho.

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BARCELONA, 08/04/2026.- El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), disputa el balón ante el defensa francés del FC Barcelona, Jules Koundé, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta. / Enric Fontcuberta / EFE

De esta manera, Koundé sale al paso de los rumores de mercado y reafirma su compromiso con el proyecto de Hansi Flick. A falta de movimientos en las próximas semanas, el mensaje del francés es claro: su deseo es seguir siendo uno de los líderes del Barça y continuar ampliando su palmarés en el Camp Nou.