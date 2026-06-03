Mateu Alemany, con todo para fichar a Marc Cucurella: estas son las cantidades por las que el Chelsea le dejará salir
El club rojiblanco considera que el fichaje del lateral es una operación factible tras la mala temporada del club inglés y el deseo del futbolista
El Atlético de Madrid vuelve a mirar al mercado con la intención de resolver uno de sus problemas históricos: el lateral izquierdo. Desde la salida de Filipe Luis, el conjunto rojiblanco no ha encontrado un dueño indiscutible para la banda, y el gran objetivo de este verano tiene nombre y apellidos: Marc Cucurella.
Hace apenas unos meses, la llegada del internacional español parecía una operación prácticamente imposible. Sin embargo, el contexto ha cambiado. La mala temporada del Chelsea, que se ha quedado fuera de las competiciones europeas, ha abierto una puerta que hasta ahora permanecía cerrada. Además, el propio futbolista ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar a España y nunca ha ocultado su admiración por Diego Simeone, un técnico que encaja perfectamente con su carácter competitivo y su intensidad sobre el terreno de juego.
Aun así, la operación no será sencilla. El club londinense sigue valorando al lateral en una cifra cercana a los 70 millones de euros, mientras que el Atlético considera que el traspaso debería cerrarse por una cantidad bastante inferior. Esa diferencia económica es, a día de hoy, el principal obstáculo para que el fichaje llegue a buen puerto.
Mateu, pendiente
Mientras las negociaciones avanzan, la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany mantiene abiertas otras alternativas como Alejandro Grimaldo o Maxi Araújo. Sin embargo, en el Metropolitano tienen claro que Cucurella representa el salto de calidad que necesita la plantilla para reforzar una posición que lleva años generando dudas.
El Atlético sabe que el fichaje sigue siendo complicado, pero ya no parece una quimera. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de ver a Cucurella vestido de rojiblanco se contempla como una opción real.
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