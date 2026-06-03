Las 7 nuevas normas del fútbol que entran en el Mundial de 2026 y que puede cambiar el deporte

El Mundial de Fútbol llegará acompañado de una auténtica revolución reglamentaria. La FIFA estrenará una batería de nuevas normas destinadas a agilizar el juego, aumentar la transparencia arbitral y evitar algunas prácticas que se habían convertido en habituales en los últimos años. Sin embargo, la acumulación de cambios amenaza con provocar cierta confusión entre aficionados, jugadores e incluso técnicos durante las primeras jornadas del torneo.

La primera de las novedades afecta a las sustituciones. A partir de ahora, cualquier futbolista que sea reemplazado dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si supera ese tiempo, la sanción recaerá sobre su propio equipo: el jugador que iba a entrar deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido para incorporarse al encuentro. Además, no podrá hacerlo durante el primer minuto posterior a la sanción, una medida diseñada para combatir las pérdidas deliberadas de tiempo.

Otra modificación relevante afecta al VAR. La tecnología ampliará sus competencias y podrá intervenir en las acciones de segunda tarjeta amarilla. Hasta ahora, este tipo de decisiones quedaban fuera de las revisiones habituales, pero desde este Mundial podrán ser analizadas para corregir posibles errores arbitrales.

También se amplían las funciones del videoarbitraje en los saques de esquina. Si antes de la puesta en juego se detecta que el balón salió por última vez tocado por un jugador distinto al señalado por el árbitro, el VAR podrá corregir la decisión y otorgar el saque al equipo correspondiente.

La cuarta novedad tiene como objetivo aumentar la transparencia sobre el césped. Una vez que el árbitro haya señalado el inicio del encuentro, los jugadores no podrán taparse la boca para hablar. Quedará prohibido ocultar conversaciones utilizando la mano, la camiseta, el brazo o cualquier otro elemento, una práctica cada vez más habitual en el fútbol moderno.

El reglamento también introduce restricciones en las interrupciones provocadas por lesiones de porteros. Cuando un guardameta requiera asistencia médica, los jugadores no podrán acercarse a la zona técnica para recibir instrucciones de sus entrenadores. La medida responde a situaciones detectadas en diversas competiciones en las que algunos porteros simulaban molestias para permitir que sus técnicos reorganizaran tácticamente al equipo.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña. / ZIPI ARAGON / EFE

Los saques de banda también estarán sometidos a un mayor control. Desde el momento en que el árbitro indique que el juego puede reanudarse, el futbolista dispondrá de únicamente cinco segundos para efectuar el lanzamiento. El objetivo es evitar demoras innecesarias y favorecer un ritmo de juego más fluido.

La última norma es probablemente una de las más severas. Cualquier jugador que abandone voluntariamente el terreno de juego como señal de protesta será expulsado de manera inmediata y no podrá volver a participar en el encuentro. La medida surge tras varios incidentes registrados en la Copa África, donde algunos futbolistas utilizaron esta acción como forma de presión contra las decisiones arbitrales.

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En conjunto, estas siete modificaciones buscan reducir pérdidas de tiempo, reforzar la autoridad arbitral y aumentar el tiempo efectivo de juego. Sin embargo, la entrada simultánea de tantas novedades en el torneo más seguido del planeta plantea una incógnita evidente: si los jugadores tardarán en adaptarse, los aficionados también necesitarán un periodo de aprendizaje para comprender un reglamento que cambia de forma significativa respecto a las últimas ediciones mundialistas.