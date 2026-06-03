Peligra el Mundial para un fichaje estrella de Enrique Riquelme
Nico Paz, futbolista que recomprará el Real Madrid si el candidato sale presidente, tiene unas molestias en la rodilla que mantienen en vilo su presencia en la cita internacional
La presencia de Nico Paz en la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 está en duda después de que las molestias en su rodilla derecha, sufridas en un partido con el Como ante el Hellas Verona, hayan generado más preocupación de la prevista inicialmente. Aunque los primeros informes apuntaban a un problema menor, en las últimas horas el optimismo ha dado paso a la cautela y la evolución del futbolista será seguida día a día antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación en el torneo.
La posible baja del mediapunta supondría un contratiempo importante para la selección de Lionel Scaloni. Tras una temporada sobresaliente en la Serie A, Nico Paz se había consolidado como una de las grandes apuestas de futuro de la Albiceleste y una pieza llamada a tener protagonismo en la renovación del equipo campeón del mundo. En caso de no recuperarse a tiempo, nombres como Emiliano Buendía aparecen como alternativas para ocupar su lugar.
Mientras tanto, el futuro del jugador sigue estrechamente ligado al Real Madrid. El club blanco tiene decidido ejecutar su opción de recompra y su regreso a la entidad se da prácticamente por hecho una vez concluido el proceso electoral madridista.
Fichaje de Riquelme
En este contexto, Enrique Riquelme aseguró recientemente en el podcast de Jordi Wild que, si llega a la presidencia del Real Madrid, recompraría a Nico Paz. Una declaración que refuerza la idea de que el canterano es considerado una pieza estratégica para el futuro del club blanco, independientemente de quién resulte vencedor en las elecciones. Actualmente, la vuelta del internacional argentino a Valdebebas parece cuestión de tiempo, siempre que su evolución física le permita afrontar con normalidad los próximos retos deportivos.
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