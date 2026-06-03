Primera salida en el FC Barcelona para la temporada 26/27

El futuro de Marc Casadó apunta a resolverse en las próximas semanas. El centrocampista del FC Barcelona está cerca de abandonar el conjunto azulgrana en una operación de traspaso definitivo, una posibilidad que ha ido ganando fuerza a medida que avanzaba el mercado y que parece cada vez más cercana a concretarse.

A pesar de haber sido una de las grandes irrupciones de La Masia en las últimas temporadas, la fuerte competencia en el centro del campo y la necesidad del club de generar ingresos han llevado a la entidad a estudiar seriamente su venta. El futbolista cuenta con cartel en el mercado europeo y varios clubes han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Beneficiosa para todas las partes

La operación permitiría al Barça obtener una importante inyección económica y liberar espacio dentro de una plantilla con una gran acumulación de centrocampistas. Por su parte, Casadó tendría la oportunidad de asumir un papel más protagonista y continuar su crecimiento en un proyecto donde disponga de mayor continuidad.

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GUADALAJARA, 16/12/2025.- El centrocampista del CD Guadalajara, Borja Díaz (c), disputa el balón ante los jugadores del FC Barcelona, Eric García (i) y Marc Casadó, durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes el CD Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, en Guadalajara. EFE / Nacho Izquierdo. / NACHO IZQUIERDO / EFE

Si no se produce un giro inesperado, el canterano está cada vez más cerca de poner fin a su etapa como jugador azulgrana en una operación que se cerraría mediante un traspaso en propiedad, dejando atrás cualquier escenario de cesión o renovación.