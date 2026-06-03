Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Primera salida en el FC Barcelona para la temporada 26/27

Marc Casadó, con cartel en Europa, se acerca a una salida definitiva del club para asumir un rol más protagonista

Casadó esta temporada.

Casadó esta temporada.

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

El futuro de Marc Casadó apunta a resolverse en las próximas semanas. El centrocampista del FC Barcelona está cerca de abandonar el conjunto azulgrana en una operación de traspaso definitivo, una posibilidad que ha ido ganando fuerza a medida que avanzaba el mercado y que parece cada vez más cercana a concretarse.

A pesar de haber sido una de las grandes irrupciones de La Masia en las últimas temporadas, la fuerte competencia en el centro del campo y la necesidad del club de generar ingresos han llevado a la entidad a estudiar seriamente su venta. El futbolista cuenta con cartel en el mercado europeo y varios clubes han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Beneficiosa para todas las partes

La operación permitiría al Barça obtener una importante inyección económica y liberar espacio dentro de una plantilla con una gran acumulación de centrocampistas. Por su parte, Casadó tendría la oportunidad de asumir un papel más protagonista y continuar su crecimiento en un proyecto donde disponga de mayor continuidad.

Noticias relacionadas

GUADALAJARA, 16/12/2025.- El centrocampista del CD Guadalajara, Borja Díaz (c), disputa el balón ante los jugadores del FC Barcelona, Eric García (i) y Marc Casadó, durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes el CD Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, en Guadalajara. EFE / Nacho Izquierdo.

GUADALAJARA, 16/12/2025.- El centrocampista del CD Guadalajara, Borja Díaz (c), disputa el balón ante los jugadores del FC Barcelona, Eric García (i) y Marc Casadó, durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes el CD Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, en Guadalajara. EFE / Nacho Izquierdo. / NACHO IZQUIERDO / EFE

Si no se produce un giro inesperado, el canterano está cada vez más cerca de poner fin a su etapa como jugador azulgrana en una operación que se cerraría mediante un traspaso en propiedad, dejando atrás cualquier escenario de cesión o renovación.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents