Casillas completa el tridente de leyendas de Riquelme para el Real Madrid

Enrique Riquelme ha desvelado el equipo de leyendas sobre el que pretende construir su proyecto para el Real Madrid en caso de ganar las próximas elecciones. El candidato a la presidencia ha enviado una carta a los socios en la que confirma la incorporación de Iker Casillas a la estructura del club, completando así un trío formado junto a Raúl González y Fernando Hierro.

La presencia de Raúl y Hierro ya había sido adelantada por la candidatura, pero la principal novedad es la confirmación del exportero madridista, al que Riquelme reserva un papel de primer nivel dentro de la organización. De esta manera, el aspirante a la presidencia apuesta por rodearse de tres de los grandes capitanes de la historia reciente del club.

Haaland, el gran fichaje prometido por Riquelme para el Real Madrid / El Hormiguero

Según explica la candidatura, Raúl ocuparía el cargo de director deportivo, mientras que Fernando Hierro asumiría la responsabilidad de la cantera. Casillas, por su parte, desempeñaría funciones dentro de la estructura corporativa de la entidad, aunque sin concretarse por el momento el puesto exacto que ocuparía.

La carta remitida a los socios forma parte de la recta final de la campaña electoral y desarrolla algunas de las principales líneas maestras del proyecto de Riquelme. Entre ellas figura la defensa del actual modelo de propiedad del club. "El Real Madrid no se vende", afirma el candidato, que se compromete a mantener la entidad en manos de sus socios y rechaza la entrada de inversores externos.

Iker Casillas y José Mourinho / Archivo

Riquelme también propone medidas relacionadas con la gobernanza del club, reclamando una mayor transparencia y participación de los socios en la toma de decisiones. Entre sus iniciativas destacan la reducción de la cuota de socio, cambios en los sistemas de asignación de abonos y la creación de una denominada Ciudad del Socio en Valdebebas.

En el plano deportivo, el empresario defiende un modelo que combine la llegada de grandes estrellas con el desarrollo de futbolistas formados en la cantera. "Queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", sostiene en el escrito enviado a los socios.

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Con la incorporación de Casillas, Riquelme busca reforzar una candidatura que sitúa a varias de las figuras más emblemáticas del madridismo en puestos de responsabilidad y que pretende convertir la identidad histórica del club en uno de los principales argumentos de su proyecto electoral.