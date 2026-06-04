Esta es la millonada que tendría que pagar Enrique Riquelme si incumple sus promesas en el Real Madrid

El alicantino Enrique Riquelme es uno de los empresarios de moda en España. Ya lo era en hispanoamérica, donde llegó para generar una fortuna que hoy es inalcanzable para la mayoría de millonarios. A sus sólo 37 años, ha decidido mantener un pulso con el mismísimo Florentino Pérez en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid en las que el veterano mandatario tiene, de primeras, la sartén por el mango. Pero también la tuvo Lorenzo Sanz la primera vez que Florentino se presentó y la carta de Figo le salió redonda. Ahora Riquelme pretende usar la misma estrategia.

Durante su visita al programa 'El Hormiguero', Riquelme adelantó este posible fichaje de Haaland, quien actualmente milita en el Manchester City, y además dijo que hará "todo lo posible" para que el español Rodri Hernández, centrocampista también del equipo 'citizen', "juegue en el Real Madrid" en caso de que su candidatura sea finalmente la ganadora. Desde luego, se tratan de dos apuestas gigantescas.

"En el caso de Rodri, tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar con el City y con su agente. Y el siguiente es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid", resumió Riquelme.

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, participó este lunes en un acto con socios y peñas de la provincia de Toledo. / Ángeles Visdómine / EFE

"Rodri es un grandísimo jugador español, un Balón de Oro, que juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar. Y es un perfil que, si yo soy presidente, hemos tenido conversaciones. Está jugando y le queda un año de contrato en el City, pero si yo soy presidente, no lo puedo decir más claro: Rodri jugará en el Real Madrid. Un jugador como Rodri tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible para que Rodri juegue en el Real Madrid", repitió el dirigente de Cox Energy.

Incumplir las promesas tiene un coste millonario

"Si yo soy presidente del Real Madrid, lo primero es que nunca se venderá nada del club y al 100% seguirá siendo de los socios. Eso es lo primero que voy a decir y eso está aquí plasmado", hizo referencia Riquelme a un acta notarial delante del presentador Pablo Motos.

"Me comprometo con todos los socios a que las promesas que yo he hecho en esta campaña, de los dos jugadores, que si yo soy presidente del Real Madrid el próximo domingo, a partir del lunes si yo incumplo alguna de mis promesas yo he firmado una garantía notarial, personal, mía, donde si hay cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", añadió el empresario alicantino respecto a sus promesas. Eso está muy bien, pero veamos cuánto dinero le supondría al entonces presidente correr con los gastos.

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No es lo mismo socio que abonado

El Real Madrid tiene, efectivamente, casi 100.000 socios, pero son algo más de 62.000 los abonados con derecho a asiento. En este sentido, hay que tomarse sus palabras en lo literal e ir a por lo bajo, lo que significa que les pagaría la cuota de socios, no de abonados. Esto supondría unos 13 millones de euros, ya que según la edad y condiciones de antigüedad, hablamos de una u otra cuota. Otra cosa sería si hiciera referencia al abono, que es lo que podría entender la mayoría de sus votantes. Aquí ya estaríamos valorando el abono medio liguero en 1.000 euros (el Euroabono es más caro), rondaría una cantidad a pagar de 62 millones de euros en el mejor de los casos. Habrá que leer bien la letra pequeña del acta notarial que presentó Enrique Riquelme en 'El Hormiguero'. el programa más visto de la televisión... que cerró sorprendentemente con un anuncio de la campaña de Florentino Pérez en la que se muestra a un Mourinho creado por IA pidiendo el voto para el actual mandatario blanco. La guerra está servida.