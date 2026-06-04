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Enseñan las cicatrices de Fede Valverde tras su pelea con Tchouaméni

El peluquero de Fede Valverde ha grabado un vídeo en el que se aprecia una cicatriz en el cráneo del futbolista tras cortarle el pelo por la parte frontal. Las imágenes muestran la marca en la cabeza del jugador, visible durante el repaso de su nuevo corte. El contenido ha generado comentarios entre aficionados, que han reaccionado al estado de la zona afectada tras el altercado.

Hace unas semanas, el suceso sacudió el mundo del fútbol, aunque Florentino Pérez restó importancia al episodio, que generó una fuerte repercusión mediática y numerosas reacciones en el entorno deportivo, si bien desde el club se intentó rebajar la tensión y normalizar lo ocurrido para desviar el foco del conflicto