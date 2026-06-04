Mourinho asegura en Portugal que el vídeo de Florentino está hecho con IA

Florentino Pérez recurrió a un anuncio televisivo para presentar a José Mourinho como su apuesta para el banquillo del Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones a la presidencia del club. La publicación, que se emitió en el primer espacio publicitario tras la finalización de El Hormiguero, llegó apenas unos minutos después de la aparición en el programa de Enrique Riquelme, señalado como el principal y único rival de Florentino Pérez en dichos comicios. Durante su intervención, Riquelme anunció su intención de fichar al delantero noruego Erling Haaland para el Real Madrid si lograra alcanzar la presidencia de la entidad blanca.

Florentino Pérez optó por contrarrestar el impacto mediático del anuncio de su rival presentando a José Mourinho como futuro entrenador del equipo en caso de resultar reelegido. Sin embargo, la autenticidad del anuncio, no así que Mourinho vaya a ser su entrenador, ha sido puesta en duda. El diario portugués Record aseguró que la pieza publicitaria habría sido elaborada mediante inteligencia artificial, lo que dejaría mal al actual presidente blanco.

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Por el momento, no existe confirmación oficial del entrenador portugués sobre su supuesta candidatura al banquillo blanco, mientras continúan las especulaciones en torno a un anuncio que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios deportivos.