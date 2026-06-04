Florentino Pérez trolea a Enrique Riquelme en 'El Hormiguero'... y en 'La Isla de las Tentaciones'

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid están al rojo vivo. Quizá no tanto por las posibilidades de uno y otro candidato y donde Florentino Pérez tiene la ventaja del que ya gobierna con éxito contrastado mientras que Enrique Riquelme lo hace como un JASP moderno dispuesto a todo.

Unos tiran de Mourinho, Konaté o Dumfries, mientras que otros ocultan por ahora el nombre del entrenador y se centran en un balón de oro como Rodri y el '9' de Haaland. No entremos a valorar tanto el qué, sino el cómo. Ambos han ido filtrando algunas de sus propuestas de una u otra manera, destacando inicialmente la de Riquelme este miércoles en 'El Hormiguero'. Antes hizo cierto 'hipe' en el popular canal 'The Wild Proyect', donde reconoció precisamente que su fichaje estrella lo reservaba para Pablo Motos, como así fue. Recordemos que el programa de Antena 3 es el más visto de la televisión, líder indiscutible en su franja.

Por otro lado, coincide el final del espacio de las hormigas con el inicio de otro popular programa en Telecinco, como es 'La Isla de las Tentaciones'. Sí, ese sitio donde un grupo de chicos hacen el guarro mientras otro de chicas sienten verdadera conexión bajo las sábanas... pero no guarrean. El caso es que hay un momento bien coordinado en el que se despide el programa de Pablo Motos con Enrique Riquelme a la vez que los de Telecinco se van un minuto de publicidad. ¡Yyyyyy zasca! La campaña de Florentino Pérez aparece en ambos canales de manera simultánea mostrando el cartel de su candidatura con un Mourinho creado presuntamente por IA. Todo un troleo el del veterano presidente blanco a un candidato que no lo vio venir.

La lona de Riquelme atacando a Florentino Pérez / RRSS

La lona de Riquelme

Hay un dicho que reza: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el caso es que se sacan 42 años. La respuesta de Riquelme, por cierto, ha sido en forma de lona en Madrid, insistiendo en que la idea de Florentino pasa por vender parte del club. El Real Madrid está en juego... para el que le importa.