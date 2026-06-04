La foto de Enrique Riquelme y Erling Haaland que incendia las redes y les acerca al Real Madrid

Una fotografía tomada en 2022 ha adquirido una enorme relevancia en las últimas horas tras el anuncio de Enrique Riquelme de que fichará a Erling Haaland si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid. La imagen, en la que aparecen juntos el empresario alicantino y el delantero noruego, se ha viralizado rápidamente en redes sociales al interpretarse como una muestra de la relación que ambos mantienen desde hace años.

La fotografía cobró protagonismo después de la intervención de Riquelme en El Hormiguero, donde aseguró que Haaland será jugador del Real Madrid si resulta elegido presidente el próximo 7 de junio. El candidato incluso presentó una garantía notarial vinculada al cumplimiento de algunas de sus principales promesas electorales, entre ellas la incorporación del delantero del Manchester City.

La repercusión del anuncio fue inmediata. Sin embargo, pocas horas después llegaron los desmentidos. Tanto el entorno del futbolista como el Manchester City negaron que exista un acuerdo para la salida del jugador rumbo al Santiago Bernabéu. La agente Rafaela Pimenta y el padre del atacante calificaron las informaciones como falsas, mientras que el club inglés aseguró que no existe ninguna cláusula que permita la operación y llegó a plantear posibles acciones legales por el uso de la imagen del futbolista en el contexto de la campaña electoral.

Haaland será madridista... si sale presidente

Pese a ello, la candidatura de Riquelme mantiene su discurso y defiende que nunca afirmó que Haaland estuviera ya fichado, sino que jugará en el Real Madrid en caso de que él acceda a la presidencia. En ese contexto, la fotografía de 2022 ha sido utilizada por muchos seguidores como una prueba de los contactos que el empresario habría mantenido desde hace tiempo con el entorno del goleador noruego.

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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, anunció este martes que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco. EFE/Hormiguero/Antena3 / Hormiguero/Antena3 / EFE

La imagen, prácticamente desconocida para el gran público hasta ahora, se ha convertido en uno de los símbolos de una campaña electoral que recuerda inevitablemente al histórico caso de Luis Figo en el año 2000. Entonces también hubo desmentidos antes de que el fichaje terminara haciéndose realidad. Ahora, la fotografía de Riquelme junto a Haaland alimenta el debate sobre si el anuncio es una simple promesa electoral o el primer paso de una operación destinada a marcar una época en el Real Madrid.